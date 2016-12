Pokémon GO: ​Neuer Patch für iOS und Android - Changelog mit Änderungen

Spieler von Pokémon Go erhalten Zugriff auf ein neues Update. Wie die Entwickler von Niantic mitteilen, steht der Patch für Android (0.51.0) und iOS (1.21.0) über die jeweiligen App Stores als Download bereit. In einem auf ihrer Webseite veröffentlichten Changelog teilen sie mit, welche Änderungen der aktuelle Patch für den Smartphone-Hit aufspielt. Demnach hat das Team um Niantic einen Fehler behoben, der inkorrekte Vibrationsmeldungen verursachte. Außerdem haben sich der Tag- und Nachtmodus von Pokémon Go geändert, um die aktuelle Tageszeit des Trainers genauer widerzuspiegeln. Mit dem aktuellen Patch nehmen die Entwickler zudem diverse Textkorrekturen vor - Näheres nannten sie nicht. Das Changelog halten wir nachfolgend bereit.

Die Infos zum aktuellen Patch für Pokémon Go stammen aus einem aktuellen Blog-Eintrag von Niantic Games. Viele weitere News, Videos und Bilder findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Zuletzt gab es beispielsweise Neuigkeiten zur Apple-Watch-Version von Pokémon Go. Die Entwickler bei Niantic erklären, dass die Pläne, Pokémon GO auch für die Apple Watch zu veröffentlichen, noch immer stehen. Es sei sogar sehr bald soweit. Ein Datum nennen die Entwickler allerdings nicht. Ursprünglich sollte die App für die Smartwatch noch in diesem Jahr erscheinen. Das dürfte zeitlich ziemlich knapp werden. Sobald uns weitere Neuigkeiten erreichen, erfahrt ihr sie wie gewohnt an dieser Stelle.

Pokémon Go - Update 0.51.0 (Android) und 1.21.0 (iOS) Changelog

Der Fehler, der inkorrekte Vibrationsmeldungen verursacht hat, wurde behoben.

Tag- und Nachtmodus haben sich geändert, um die aktuelle Tageszeit des Trainers genauer widerzuspiegeln.

Kleinere Textkorrekturen.