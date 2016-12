Pokémon GO: Neuer Patch für Android und iOS - das ändert sich

Spieler von Pokémon Go erhalten Zugriff auf einen neuen Patch. Wie die Entwickler von Niantic über ihre Webseite mitteilen, steht ab sofort die Version 0.49.1 für Android und 1.19.1 für iOS-Geräte zum Download bereit - die aktuellen Versionen lassen sich direkt aus den jeweiligen App Stores beziehen. Im Changelog schreiben die Entwickler, dass Spieler nach der Installation des neuen Patches etwa mehrere Pokémon gleichzeitig an Professor Willow verschicken können. Um diese Funktion zu nutzen, tippt ihr einfach auf ein Pokémon und haltet es gedrückt. Darüber hinaus wurden Pokémon-Typ-Symbole zur Arenenkampfannäherung und dem Arenenkampfbildschirm hinzugefügt.

Außerdem ergänzten die Entwickler den Informationsbildschirm des Kumpels um einen Gesamtbonbonzähler für euer Kumpel-Pokémon. Im Changelog zum neuen Patch teilt Niantic ergänzend mit: "Die Gesamtkilometer, die ein Kumpel zurückgelegt hat, wurden zum Informationsbildschirm eines jeden Pokémon hinzugefügt, das je dein Kumpel war." Den Blog-Eintrag zum neuen Pokémon Go-Patch findet ihr auf der Webseite zum Smartphone-Hit. Viele weitere News, Videos und Eindrücke findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Pokémon Go. Dort lest ihr unter anderem auch, dass Niantic erst neulich das neue Tracking-System für deutsche Spieler des Smartphone-Abenteuers freigeschaltet hat. Der Download eines Updates für Pokémon Go war nicht notwendig, um Zugriff auf die "In der Nähe"-Funktion zu erhalten.