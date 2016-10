Pokémon GO: Neuer Patch bringt Fang-Bonus für den Mobile-Hit

Spieler von Pokémon Go erhalten Zugriff auf einen neuen Patch. Wie die Entwickler von Niantic mitteilen, steht das Update in der Version 0.41.2 für Android und 1.11.2 für iOS als Download bereit. Mit dem Patch führen sie etwa einen Fang-Bonus ein. Pokémon-Trainer verdienen sich einen Bonus, wenn sie mehrere oder bestimmte Pokémon-Arten fangen. Hinzu kommt ein aktualisiertes Arena-Training. Als Spieler könnt ihr nun ein Team von sechs mitbringen, um in freundlichen Arenen zu kämpfen. Die WP des zu bekämpfenden Pokémon können während der Trainingseinheit temporär nach unten angepasst werden.

Die Ei- und Brutmaschinenanzeigen in Pokémon Go sollen mit dem Patch nun regelmäßig die gelaufene Distanz aktualisieren, ohne dass die Anzeige geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Die Entwickler von Niantic beheben außerdem verschiedene Audio-Probleme und reduzieren die Evolutionsanimationszeit. Die "Behebung kleinerer Fehler" ist im Changelog ebenfalls aufgeführt. Um den Patch herunterzuladen, besucht ihr den Google Play Store auf Android oder den App Store unter iOS.

Pokémon Go zählt zu den finanziellen Erfolgen von Niantic. Knapp drei Monate nach dem Start von Pokémon Go in Nordamerika und Europa verdient das Entwicklerteam weiterhin rund zwei Millionen US-Dollar pro Tag, wie jüngst berichtet wurde.