Pokémon GO: Neue Pokémon schlüpfen aus Eiern - Pikachu mit Weihnachtsoutfit

Pokémon Go erhält neue Taschenmonster. Nach den zahlreichen Hinweisen in den vergangenen Wochen hatten Spieler mit der Veröffentlichung von 100 Pokémon aus der zweiten Generation gerechnet - doch Niantic scheint die neuen Biester tröpfchenweise freizuschalten. Wie die Entwickler mitteilen, lassen sich ab sofort Monster wie Togepi und Pichu entdecken. Allerdings erscheinen die Pokémon nicht in freier Wildbahn, sondern schlüpfen aus Eiern, die Spieler zuvor durch das Zurücklegen einer bestimmten Laufstrecke ausbrüten müssen. Neben den erwähnten Baby-Pokémon scheinen Spieler bereits Pii und Fluffeluff entdeckt zu haben. Vermutet wird, dass Niantic alle acht Baby-Pokémon aus der zweiten Generation für Pokémon Go freigeschaltet hat - erstmals wurden die Monster in Pokémon Gold und Pokémon Silber entdeckt.

"Trainer können diese Pokémon finden, indem sie PokéStops besuchen und deren Scheibe drehen, um Eier zu erhalten. Aus diesen Eiern schlüpfen dann eventuell Togepi, Pichu oder andere Pokémon", teilen die Entwickler von Niantic mit. Wie sich einem Thread auf Reddit.com entnehmen lässt, schlüpfen Pichu und Togepi aus 5-Kilometer-Eiern, während beispielsweise für Magby eine Strecke von zehn Kilometern zurückgelegt werden muss.

Zusätzlich teilen die Entwickler mit, dass Spieler bis zum 29. Dezember einem besonderen Pikachu begegnen können. Dieses Pikachu trägt zur Feier der Jahreszeit eine festliche rote Mütze und soll in diesem Zeitraum sehr häufig erscheinen. Ein neuer Trailer stimmt auf die frischen Inhalte ein. Das Video halten wir nachfolgend bereit. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.