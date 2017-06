Pokémon Go: Münzen verdienen - so viele sammelt ihr pro Stunde

Die Taschenmonster in Pokémon Go verdienen ab sofort automatisch Münzen. Mit dem jüngst veröffentlichten Update für den Smartphone-Hit ändern die Entwickler den Ablauf des Münzen-Farmings. Dabei spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Daher scheffelt ein Taschenmonster automatisch die begehrten Goldtaler, solange es sich in einer Arena befindet. Also: Je länger sich ein Pokémon in einem Gym aufhält, umso mehr Goldtaler sammelt es ein. Inzwischen haben Spieler herausgefunden, wie viele Goldmünzen sich pro Stunde mit einem Pokémon verdienen lassen.

Den auf Reddit.com geteilten Infos zufolge sammelt ein Taschenmonster eine Goldmünze pro voller Stunde. Verbringt ein Pokémon also sechs Stunden in einer Arena, bringt es bei seiner Rückkehr automatisch sechs Münzen mit. Entsprechend lassen sich in Pokémon Go mit einem Pokémon bis zu 24 Münzen am Tag verdienen. Der Goldrausch ist allerdings mit einer Obergrenze versehen: Insgesamt können am Tag 100 Münzen gesammelt werden. Dafür solltet ihr also weitere Pokémon in den Arenen platzieren.

Das bedeutet aber auch, dass ihr ein Auge auf die Fitness eurer in einer Arena stationierten Pokémon werfen solltet. Ihr müsst sie also regelmäßig füttern. Ist die Motivationsanzeige des Pokémon leer und es wird in einem Kampf besiegt, dann kehrt es zu seinem Trainer zurück und übergibt ihm die bis dahin gesammelten Münzen. Dabei sollten Spieler taktisch vorgehen, um keine Beeren und Zeit zu verschwenden, wenn sie das Limit an Münzen in Pokémon Go schon erreicht haben. Die neuen Arenen sind ab sofort geöffnet.