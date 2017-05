Pokémon GO: Legendäre Pokémon für Sommer 2017 bestätigt

In einem Interview mit dem brasilianischen Nachrichten-Netzwerk "Globo" hat Mathieu de Fayet - Vice President Strategic Partnerships bei Niantic - detaillierte Informationen über kommende Pläne für Pokémon GO bekannt gegeben. So dürfen sich Fans des Mobile-Titels auf legendäre Pokémon freuen, die bereits in diesem Sommer den Weg in das Spiel finden werden. Um welche Taschenmonster es sich dabei handelt, hat der Verantwortliche des Studios jedoch noch nicht verraten. Allerdings bereitet Entwickler Niantic noch zwei weitere Funktionen für den Launch im Sommer 2017 vor.

Zum einen handelt es sich dabei Kämpfe zwischen den Trainern und zum anderen möchte das Studio der Team-Wahl mehr Bedeutung geben. Ob die angesprochenen Trainer-Kämpfe auf einen neuen PvP-Modus hindeuten oder doch nur für die Überarbeitung der Arenen im Spiel steht, bleibt bislang unklar. Bereits vor einer Woche hat das Team von Niantic die Veröffentlichung von legendären Pokémon angeteast. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Pokémon GO Hub