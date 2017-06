Pokémon Go Raid starten: Infos zu den Eiern - normal, selten und legendär

Einen Raid in Pokémon Go starten - das funktioniert bislang nur für wenige Spieler. Die Entwickler teilten im Rahmen des aktuellen Updates für den Smartphone-Hit mit, dass die Raid-Kämpfe nach und nach in den nächsten Wochen eingeführt werden. Zunächst erhalten nur Spieler mit einem hohen Level und an gesponserten Arenen Zugriff auf die Gruppenkämpfe.

Wie hoch das Spieler-Level für die aktuelle Teilnahme tatsächlich sein muss, lässt sich aufgrund fehlender Aussagen von Niantic nicht beantworten. Auch ist unklar, zu welchem Termin alle Spieler (auch mit niedrigerem Level) einen Raid in Pokémon Go starten können. Wie der Beginn der Gruppenkämpfe im Smartphone-Abenteuer abläuft, zeigt nun die Fanseite PokemonGoHub.com in einem aktuellen Video. Im Clip seht ihr, wie ein Gengar aus einem seltenen Raid-Ei schlüpft.



Raid-Eier: normal, selten und legendär

Bevor in Pokémon Go ein Raid-Kampf beginnt, werden alle in der Arena eingesetzten Pokémon zu ihren Trainern zurückgeschickt und ein großes Ei taucht über der Arena auf. Offenbar gibt es drei verschiedene Raid-Eier: normal, selten und legendär. Dabei scheinen die Eier gleichzeitig den Schwierigkeitsgrad anzugeben - davon gibt es insgesamt fünf.

Während aus den normalen Eiern Level-1- und -2-Bosse schlüpfen, stehen euch bei seltenen Eiern Level-3- und -4-Monster gegenüber. Die in den legendären Raid-Eiern versteckten Pokémon scheinen diejenigen zu sein, die sich am schwierigsten besiegen lassen. Denn in den grün-blauen Eiern warten Level-5-Gegner auf euch, schreibt PokemonGoHub.

Die Raid-Eier in Pokémon Go: normal, selten und legendär (von links nach rechts) Quelle: pokemongohub.net

Legendäre Pokémon fangen

Dass in der aktuellen Spielversion schon Hinweise auf Legendäre Pokémon als Raid-Bosse in Pokémon Go hinterlegt sind, erfahrt ihr in einem separaten Artikel. Sobald der über dem Ei platzierte Countdown abläuft, schlüpft der zu bekämpfende Raid-Boss aus dem Ei. Der Kampf beginnt. Wie sich die Raids in Pokémon Go spielen, lest ihr in unserer verlinkten Anleitung.

Damit ihr euch den Raids anschließen könnt, benötigt ihr einen Raid-Pass. In einer Arena könnt ihr euch einen kostenlosen Pass abholen - dabei wird einer pro Tag ausgegeben. Zudem sollen Premium-Raid-Pässe im In-Game-Shop erhältlich sein. Sobald ihr einen Raid-Pass benutzt, um dem Kampf beizutreten, kämpft ihr mit bis zu 20 anderen Trainern zusammen, um den Raid-Boss zu besiegen. Schafft ihr das innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits, könnt ihr das besonders starke Pokémon fangen. Zudem winken viele Belohnungen, darunter seltene Bonbons, goldene Himmibeeren und zwei Arten von Technik-Trainingsgeräten - schnelle und aufgeladene.