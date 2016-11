Das "In der Nähe"-Feature von Pokémon GO wurde einige Wochen nach dem Start der Mobile-App deaktiviert und steht den meisten Spielern seither nur in einer stark abgespeckten Fassung zur Verfügung. Bereits mit dem Update 1.3.0 (iOS) beziehungsweise 0.33.0 (Android) kam allerdings eine überarbeitete Fassung des Pokémon-Radars zurück ins Spiel - jedoch nur im Rahmen einer Testphase, die lediglich Spielern in San Francisco zur Verfügung stand. Die gute Nachricht: Die Testphase wurde nun auf weitere Gebiete ausgeweitet. Die schlechte Nachricht: deutsche Spieler warten weiterhin.

Lesetipp: So funktioniert das überarbeitete "In der Nähe"-Feature.

Auf der offiziellen Webseite zum Spiel kündigen die Macher von Pokémon GO an, dass die Testphase in Nordamerika und Kanada erweitert wird, außerdem haben alle Spieler in Australien nun Zugriff auf das neue Pokémon-Tracking. Obendrein gab's einige Anpassungen. So soll das Poké-Radar nun ausschließlich aktiviert werden, wenn sich auch ein PokéStop in der Nähe befindet. Auch die Sichtungen neuer Taschenmonster wurden überarbeitet - der Blogbeitrag nennt allerdings keine Details. Wann das neue "In der Nähe"-System für weitere Pokémon GO-Spieler verfügbar wird oder final weltweit erscheint, ist unklar.