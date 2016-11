Kurz nach dem Launch von Pokémon Go entfernten die Entwickler aus Performance-Gründen die "In der Nähe"-Funktion - jetzt lässt sich das Feature in einer neuen Version auch in Deutschland wieder nutzen. Die Entwickler von Niantic geben in einem aktuellen Blog-Eintrag bekannt, dass die Funktion für die gesamte USA und große Teile Europas wieder zur Verfügung steht. Auch deutsche Pokémon-Spieler erhalten wieder Zugriff auf das Feature, mit dem sich in der Nähe befindliche Taschenmonster aufspüren lassen. "Ebenfalls werden wir weiterhin Feedback, das wir auf unseren offiziellen Social Media und anderen Kanälen bekommen, monitoren und wenn nötig Anpassungen vornehmen", ergänzen die Entwickler.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde der Pokémon-Radar in ausgewählten Regionen nach und nach wieder freigeschaltet. Der Download eines Updates für Pokémon Go ist übrigens nicht notwendig, um Zugriff auf die "In der Nähe"-Funktion zu erhalten. Der dafür notwendige Programm-Code war bereits im Smartphone-Hit implementiert, von den Entwicklern allerdings deaktiviert worden. Um die "In der Nähe"-Funktion zu nutzen, klickt ihr in der App zunächst auf die entsprechende Anzeige. Dort bekommt ihr neben allen in der Nähe befindlichen Pokémon auch den Pokéstop zu sehen, in dessen Umgebung sich das Pokémon befindet. Tippt eines der Pokémon an, um in eine Detailansicht zu gelangen. Pokémon Go markiert den entsprechenden Pokéstop anschließend auf der Karte. Weitere Infos findet ihr in unserem Tipps-Bereich zu Pokémon Go.

Quelle: Niantic