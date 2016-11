Pokémon GO: Fans entdecken Hinweise auf neues Pokémon

Pokémon Go-Spieler erhalten seit kurzem Zugriff auf einen neuen Patch für iOS (1.17.0) und Android (0.47.1). In einem kurzen Changelog teilen die Entwickler von Niantic mit, dass das Update einen Fehler behebt, bei dem die Videosequenz-Animation des Ausbrütens des Eies manchmal kurz von der Kartenansicht sichtbar war. Darüber hinaus nimmt der Patch kleinere Textanpassungen vor. Weitere Details nennen die Entwickler nicht. Die Webseite TheSilphRoad hat beim Analysieren des Quellcodes der Android-APK-Datei unterdessen entdeckt, dass Niantic in Kürze neue Pokémon für den Smartphone-Hit freischalten könnte.

Nach Angaben der Webseite sind demnach nahezu alle Objekte enthalten, um das von Fans langersehnte Pokémon Ditto in Pokémon Go einzuführen. Es scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich das Taschenmonster im Smartphone-Abenteuer fangen lässt. Die Webseite berichtet, dass sich Dito in der Wildnis fangen lassen soll - die entsprechenden Sound-Dateien und Hintergründe wollen sie bereits entdeckt haben.

Im Quellcode wollen die Pokémon-Fans außerdem Hinweise auf "Shiny" und "Rare" gefunden haben. Womöglich halten schillernde Pokémon (besonders seltene Monster) künftig Einzug ins Spiel. Ferner dürfen sich Spieler wohl auf einen neuen Sound freuen, der abgespielt wird, sobald sie ein wildes und seltenes Pokémon gefangen haben. Die Infos stammen von der Webseite TheSilphRoad.com. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Bis dahin sollten die Infos mit Vorsicht genossen werden - eine Bestätigung von Niantic steht noch aus.