Pokémon Go: ​Viele Events und aufregende Features - das erwartet euch im Sommer

Pokémon Go feiert sein einjähriges Jubiläum - und mehr als 750 Millionen App-Downloads. Anlässlich der zwei Meilensteine des Smartphone-Hits veranstalten die Entwickler in den nächsten Monaten zahlreiche reale und Ingame-Events - mit dabei sind auch "aufregende, neue Features". Zum Auftakt wartet ein Event zur Sonnenwende am 13. Juni 2017 auf euch. Dieses Spiel-Event hält Pokémon des Typ Feuer und Typ Eis, riesige XP-Boni für das gezielte Werfen von Pokébällen sowie reduzierte Lucky Eggs im In-Game-Shop bereit.

In den darauffolgenden Monaten will Niantic "ein paar tolle, neue Spielfunktionen" für Pokémon Go vorstellen, die sich auf ein kooperatives Spielerlebnis in der realen Welt konzentrieren sollen. Ob damit beispielsweise die immer wieder spekulierten Raids in Pokémon Go gemeint sind, bleibt abzuwarten. In Vorbereitung auf die neuen Features werden die Arenen vorübergehend für eine kurze Zeit deaktiviert. Für den Sommer kündigte Niantic außerdem Legendäre Pokémon für Pokémon Go an.

Reale Events für Pokémon Go

Im Entwickler-Blog teilen die Entwickler zudem Einzelheiten zum ersten offiziellen Event in der realen Welt für Pokémon Go mit: das Pokémon Go Fest Chicago. Diese Veranstaltung findet am 22. Juli 2017 in der Innenstadt von Chicago (Illinois, USA), im Grant Park statt. "Sei dabei, wenn wir die Pokémon Go-Community mit einer Menge besonderer Highlights feiern" schreiben die Entwickler. Tickets und weitere Informationen für das Pokémon Go Fest Chicago sind ab Montag, 19. Juni, 10:00 Uhr (19 Uhr deutscher Zeit), unter PokemonGoLive.com/Fest verfügbar.

Trainer in Europa können sich zusätzlich von Juni bis September auf verschiedene Events in Unibail-Rodamco Shopping Centern in ganz Europa freuen. Außerdem plant The Pokémon Company "Pikachu Outbreak", ein Pokémon Event im August in Yokohama (Japan), bei dem ebenfalls ein einmaliges Pokémon Go-Erlebnis geplant ist. In den nächsten Wochen soll es weitere Infos zu den Events geben. Unsere Themenseite zu Pokémon Go hält euch auf dem Laufenden.

