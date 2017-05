Pokémon GO: Event ab 5. Mai – mehr Pflanzen-Pokémon

Ihr spielt Pokémon GO und müsst noch an eurer Sammlung von Pflanzen-Pokémon arbeiten? Dann gibt's gute Nachrichten von Niantic: Die Macher der Taschenmonster-App veranstalten nämlich wieder einmal ein Wochenend-Event. Vom 5. Mai (nachmittags) bis zum 8. Mai treten Pflanzen-Pokémon deutlich häufiger auf als normalerweise. Das Event ist damit allerdings auch kürzer als das kürzlich abgehaltene Wasser-Festival. Interessierte Spieler sollten am Wochenende fleißig sammeln - und auf gutes Wetter hoffen.

Eine weitere Unterstützung gibt's den Entwicklern allerdings. Via Twitter kündigte das Niantic-Team an, dass Lockmodule für die Dauer des Events sechs Stunden lang aktiv bleiben. Der Einsatz lohnt sich also. Weitere Infos rund ums Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Pokémon GO.