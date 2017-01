Pokémon GO: Eier ausbrüten - Schlüpfen keine weiterentwickelten Versionen der Baby-Pokémon?

Spieler von Pokémon Go erhalten seit kurzem die Möglichkeit, Baby-Pokémon wie Pichu, Togepi und Fluffeluff mit den im Smartphone-Hit gesammelten Eiern auszubrüten. Allerdings scheinen die Entwickler von Niantic mit der Einführung der Baby-Taschenmonster eine wesentliche Spielmechanik geändert zu haben. Denn wie die Experten der Webseite The Silph Road in Tests mit Pokémon Go herausgefunden haben, schlüpfen die entwickelten Versionen der Baby-Pokémon gar nicht mehr aus den Eiern. Demnach brüteten sie aus 1621 Eiern kein einziges weiterentwickeltes Pokémon aus, etwa Pummelluf oder Magmar.

Aus den Pokémon Go-Tests geht außerdem hervor, dass aus den Eiern offenbar auch keine regionspezifische Pokémon mehr schlüpfen. Die Studie wurde vom 12. Dezember bis Ende 2016 durchgeführt - und anschließend ausgewertet. Die Entwickler von Niantic haben sich bislang nicht zu den Ergebnissen geäußert. Daher bleibt noch abzuwarten, ob aus den ausgebrüteten Eiern tatsächlich keine entwickelten Taschenmonster der Baby-Pokémon Pichu, Togepi, Magby, Elekid, Fluffeluff, Pii und Kussilla mehr schlüpfen oder die Tester von The Silph Road einfach kein Glück hatten.

Behaltet am besten unsere Themenseite zu Pokémon Go im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshot zum Smartphone-Hit zusammen. Zuletzt gab es beeindruckende Statistiken zum Abenteuer: Die Spieler von Pokémon Go haben während ihrer Jagd nach den Taschenmonstern inzwischen mehr als 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Die Studie zu den Baby-Pokémon findet ihr auf thesilphroad.com.

Quelle: Buffed, The Silphroad