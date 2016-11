Pokémon GO: Mehr XP und Sternenstaub ab dem 23. November - neues Event

Über den offiziellen Blog von Pokémon GO haben das Entwicklerteam von Niantic sowie das Unternehmen The Pokémon Company bekannt gegeben, dass es bereits in dieser Woche das nächste Ingame-Event im Mobile-Spiel geben wird. Damit möchte sich das Team für die Leidenschaft und die Community bedanken, die in den vergangenen Monaten Pokémon GO zu einem erfolgreichen Spiel gemacht haben. Demnach erhalten alle Spieler vom 23. November bis 30. November 2016 doppelte Erfahrungspunkte sowie doppelten Sternenstaub für den Abschluss von Ingame-Aktionen. Dabei handelt es sich bereits um das dritte globale Event in Pokémon GO.

In der vergangenen Woche machten erste Gerüchte die Runde, dass das Entwicklerteam demnächst die zweite Generation von Pokémon in das Spiel integrieren möchte. Damit würden allen Spielern mehr als hundert neue Pokémon zum Fangen zur Verfügung stehen. Zudem wurde im Quellcode des letzten Updates für Pokémon GO das bisher nicht gefundene Pokémon Ditto entdeckt. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Pokémon GO Blog