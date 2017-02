Pokémon GO: Downloads knacken 650-Millionen-Marke

Auch mehr als acht Monate nach dem Release läuft es für Pokémon GO offensichtlich gut. Das mobile Spiel hat die Marke von 650 Millionen Downloads geknackt, wie Entwickler Niantic Labs laut Polygon auf der Game Developers Conference in San Francisco bekannt gegeben hat. Noch im September des vergangenen Jahres lagen die Downloads für das beliebte AR-Mobile-Game bei 500 Millionen. Und schon damit mauserte sich Pokémon GO zur am meisten heruntergeladenen App 2016 in Apples iTunes-Store. Im Vergleich zum Hype, der am Anfang herrschte und sich auch auch in den Downloads zeigte, wurde Pokémon GO jedoch seit Angang des aktuellen Jahres deutlich weniger heruntergeladen.

Niantics Chief Technology Officer Phil Keslin plant das Spiel aber auch in Zukunft aktuell und interessant für Spieler zu gestalten. Regelmäßige Updates und neue Inhalte stehen dafür auf der Agenda. Gerade vor einigen Tagen wurde das aktuellste Inhaltsupdate für Pokémon GO veröffentlicht, mit dem mehr als 80 neue Monster ihren Weg ins Game fanden. Mit an Bord des Datenpakets waren auch Änderungen an Pokémon der ersten Generation, was bei vielen Spielern aber nicht gut ankam und diese verärgerte. Auch einige interessante Zahlenspiele wurden im Zuge der GDC an die Öffentlichkeit gegeben. Keslin verriet, dass Poké-Trainer durch das Spiel bisher eine Strecke von 8,7 Milliarden Kilometern zurückgelegt haben, was mehr als die Entfernung der Erde bis zum Planeten Pluto ist.

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Pokémon GO findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob das Spiel für euch noch eine Rolle spielt oder bereits zum alten Eisen gehört, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!