Pokémon GO: Dorf verhängt Fangverbot - Geldstrafe für Spieler

Ein kleines Dörfchen in der Nähe der belgischen Metropole Antwerpen stört sich an Pokémon Go. Nahezu täglich sollen hunderte Spieler durch die Ortschaft gelaufen sein, um seltene Pokémon mit der Smartphone-App zu fangen. Um dem Ganzen Einhalt zu gebieten, hat das 35-Seelen-Dorf kurzerhand ein Monsterjagd-Verbot verhängt. Zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens dürfen keine Pokémon mehr gefangen werden. Ein entsprechend im Ort angebrachtes Schild weist die Pokémon-Trainer auf die Umstände hin. Das Verbot dürfte aus Beschwerden wegen Ruhestörung resultieren. Zunächst sei das Verbot bis Ende des Jahres verhängt worden. Ob es danach aufgehoben wird, ist nicht bekannt. Wer gegen die Anordnung verstößt, kann zu einer Geldstrafe verdonnert werden, wie sich dem Reddit-Beitrag weiter entnehmen lässt.

Zuletzt kam bereits die niederländische Stadt Den Haag in die Schlagzeilen. Pokémon GO habe dazu geführt, dass die Strände im Stadtteil Kijkduin völlig überfüllt wären. Dort gibt es einige geschützte Dünen, um die sich die sich Pokémon-Trainer bilden. Man befürchtete, dass diese Dünen zerstört werden könnten. Die Behörden gaben an, schon versucht zu haben, Niantic dazu zu bringen, an der besagten Stelle keine Pokémon mehr auftauchen zu lassen. Doch das sei nicht geschehen, weswegen man den Weg über das Gericht gehen müsse. Dort sollen die Entwickler dazu gebracht werden, die Auflagen zu erfüllen, damit der Strand weiterhin geschützt bleiben kann. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

Quelle: Reddit, DerStandard