Pokémon Go: ​Cheats verboten - Neues Update entlarvt Schummler

Cheats sind in Pokémon Go nicht erlaubt. Seit dem Release des Smartphone-Abenteuers versuchen die Entwickler, schummelnden Spielern ein Bein zu stellen - meist auf besonders kreative Weise. So auch nach dem jüngsten Update für Pokémon Go, das neben Raid-Kämpfen auch überarbeitete Arenen einführte. In einem auf Reddit.com veröffentlichten Entwickler-Beitrag heißt es: "Mit der Ankündigung der Raids und neuen Kampf-Funktionen wollen wir unserer Verpflichtung treu bleiben, jedem Trainer eine faire Erfahrung in Pokémon Go bieten zu wollen".

Daher hat man sich für den aktuellen Patch neue Ideen überlegt, um Cheater den Spielbetrieb zu erschweren. So kann es sein, dass sich die erschlichenen Taschenmonster in Pokémon Go plötzlich "komisch verhalten", wie der Entwickler weiter fortführt. Noch ist unklar, wie konkret das Verhalten der ergaunerten Pokémon fortan ausschaut. Möglich wäre es, dass die Pokémon etwa keine Angriffe mehr ausführen können - oder ihre Attacken gänzlich unbrauchbar sind. Demnächst dürften die ersten Videos zu diesem Thema auftauchen. Dann wissen wir vermutlich auch, wie sich das "komische Verhalten" tatsächlich auswirkt.

Dass in Pokémon Go Cheats verwendet wurden, zeigt fortan auch der Pokédex an. Das Pokémon-Sammelsurium weist ertappte Schummler nun genau darauf hin, welche Taschenmonster sie auf unerlaubtem Wege erhalten haben. Auf Reddit wurden bereits erste Screenshots veröffentlicht, die zeigen: Erschummelte Pokémon markiert das Spiel seit dem neuen Update mit einer durchgezogenen Linie. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.