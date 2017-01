Seit mehr als einem halben Jahr begeistert Pokémon GO rund um den Globus die Fans der kleinen Monster. Das Augmented-Reality Spiel von Nintendo und Niantic, in dem man in der Realität mit dem Smartphone auf Monsterfang geht und in sogenannten Arenen zum Kampf gegeneinander antritt, sorgte jedoch auch für negative Schlagzeilen. Diese nannte China nun als Grund, die Veröffentlichung des Spiels noch immer zurückzuhalten.

So gab es in der Vergangenheit ungewollte Leichenfunde, zahlreiche Verkehrsunfälle durch unaufmerksame Spieler und Menschen, deren Häuser ungefragt zu Arenen erklärt wurden und sich plötzlich mit Menschenansammlungen auf ihren Privatgrundstücken auseinander setzen mussten. Auch gab es gezielt Raubüberfälle auf Spieler, die durch die App in abgelegene Ecken gelockt wurden.

Ausgerechnet China, das Land mit dem größten Smartphone- und Mobile Gaming-Markt, hat die Veröffentlichung von Pokémon GO bisher zurückgehalten und fühlt sich durch die Schlagzeilen der vergangenen Monate bestätigt. Ein chinesischer Regierungssprecher verkündete nun, dass man immer noch an einer Sicherheitsüberprüfung der App arbeite, aber noch keine akzeptable Lösung gefunden habe. Man fürchte durch die Erfahrungswerte aus anderen Ländern noch stärker um die Sicherheit der Spieler und stufe zum aktuellen Zeitpunkt auch die Gefahr für private Daten der Nutzer als zu hoch ein. Auch Industriespionage durch die App möchte man nicht ausschließen.

Pokémon GO wurde auch in Deutschland scharf von Datenschützern kritisiert. So fragt die App nicht nur über GPS Standortdaten ab und zeichnet diese auf, sondern hat auch die Berechtigung, die Kamera ohne Zustimmung unbemerkt zu aktivieren oder alle Login-Daten von installieren Apps auf dem Smartphone auszulesen. Dadurch sind Bewegungsprofile möglich, die sich gezielt mit einem Namen, einer Adresse sowie allen verknüpften Social Media-Konten, E-Mail-Konten und sogar Bankdaten verbinden lassen. Auch die Konten der Pokémon-App selbst seien durch Nintendo und Niantic nur unzureichend geschützt. Mehr zu Pokémon GO findet ihr auf unserer Themenseite.

