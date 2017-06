Pokémon Go: Anleitung für Raids - so funktionieren die Gruppenkämpfe

Mit den Raids kommt in Kürze eine von Fans langersehnte Funktion in Pokémon Go. Ein kommendes Update spielt die Neuerungen auf, wie die Entwickler jüngst bekannt gegeben haben. Auf ihrer Webseite nennen sie nun Einzelheiten zu den Gruppenkämpfen im Smartphone-Hit. Demnach erscheinen Raid-Kämpfe dann, wenn ein Boss-Pokémon eine Arena übernimmt. Das Ziel eurer Gruppe besteht darin, das Taschenmonster zu besiegen. Seid ihr erfolgreich, steckt ihr jede Menge Belohnungen ein.

Zudem besteht die Chance, das Boss-Pokémon zu fangen. Allein lassen sich die Raids allerdings nicht abschließen - ihr benötigt eine Gruppe aus mehreren Pokémon-Trainern. Dabei handelt es sich bei den Raids nicht um die typischen Arena-Kämpfe. Die Raids sind in fünf Schwierigkeitsgrade unterteilt - von eins bis fünf. Je höher der Schwierigkeitsgrad, umso stärker ist das Boss-Pokémon. Ihr benötigt entsprechend viele Spieler, um das Boss-Monster zu besiegen.

Raid-Kampf in Pokémon Go finden

Ihr erhaltet eine Nachricht, sobald in eurer Nähe ein Raid-Kampf in Pokémon Go stattfindet. Ihr könnt außerdem das "in der Nähe"-Feature verwenden, um Raid-Kämpfe in eurer Umgebung ausfindig zu machen. Wer einen Raid-Kampf verpassen sollte, kein Problem: Die Gefechte finden regelmäßig statt. Bevor ein Kampf beginnt, erscheint ein Raid-Ei über der Arena. Ein Countdown zeigt schließlich die noch übrige Zeit an, bis der Raid-Kampf in Pokémon Go beginnt.

Raid-Kampf betreten

Nachdem der Countdown abgelaufen ist, habt ihr eine Stunde Zeit, um das Boss-Pokémon zu besiegen. Dabei können maximal 20 Spieler an einem Gruppenkampf teilnehmen. Wer nur mit seinen Freunden spielen will, kann die Raids nach Angaben der Entwickler auch in einem privaten Modus beitreten. Andernfalls kämpft ihr zusammen mit Spielern, die sich in eurer Nähe befinden. Bevor ihr gegen einen Raid-Boss kämpfen könnt, benötigt ihr einen Raid-Pass. Einen kostenlosen Pass könnt ihr euch in einer Arena abholen. Dabei wird einer pro Tag ausgegeben. Zudem sollen Premium-Raid-Pässe im In-Game-Shop erhältlich sein. Vor dem Battle sucht ihr sechs Pokémon aus, mit denen ihr antreten wollt.

Attacken in einem Raid

Während des Raids in Pokémon stehen euch verschiedene Attacken zur Auswahl. Mit einer "Schnellen Attacke" greift ihr das Boss-Pokémon flink an, gleichzeitig lädt sich die "Aufgeladene Attacke" wieder auf. Sobald sich Letztere aufgefüllt hat, drückt und haltet ihr den Finger auf dem Bildschirm gedrückt. Die "Aufgeladenen Attacken" verteilen wesentlich mehr Schaden als die "Schnellen Attacken". Um den Angriffen des Boss-Gegners auszuweichen, wischt ihr einfach nach links oder rechts. Während des Raid-Kampfes ist es zudem jederzeit möglich, zu fliehen und die Taschenmonster zu heilen. Der Kampf lässt sich anschließend wieder aufnehmen. Schafft ihr es nicht, den Boss innerhalb der vorgegebenen Zeit zu legen, könnt ihr es erneut versuchen - ein zusätzlicher Raid-Pass ist dann nicht notwendig.

Boss besiegt - die Belohnungen

Habt ihr einen Raid-Boss in Pokémon Go besiegt, winken besondere Belohnungen, darunter seltene Bonbons, goldene Himmibeeren und zwei Arten von Technik-Trainingsgeräten - schnelle und aufgeladene. Ein seltenes Bonbon ist dabei ein mysteriöses Bonbon, das zu dem Bonbon des Pokémon wird, dem man es gibt. Goldene Himmibeeren erhöhen hingegen eure Fangchance bei einem wilden Pokémon stark oder stellen das gesamte Motivationsmeter eines Pokémon in der Arena wieder her. Mit Technik-Trainingsgeräten könnt ihr einem Pokémon permanent eine zufällige neue "Schnelle Attacke" oder "Aufgeladene Attacke" beibringen.

Quelle: Niantic