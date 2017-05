Pokémon Go: ​Abenteuerwoche gestartet - seltenes Aerodactyl finden

Niantic lockt mit einer Abenteuerwoche bei Pokémon Go - der Event ist aktiv. Bis zum 25. Mai erhalten Trainer beispielsweise bei einem PokéStop-Besuch mehr Gegenstände als sonst. Zudem wartet im Ingame-Shop ein Rabatt auf die zum Fangen der Pokémon notwendigen Pokébälle. Die rot-weißen Bälle sind während der Abenteuerwoche um die Hälfte im Preis reduziert. Besonders praktisch: Das Kumpel-Pokémon findet in den nächsten Tagen gleich vier Mal so viele Bonbons als sonst. Mit den süßen Leckereien lassen sich die im Smartphone-Hit gefangenen Taschenmonster weiterentwickeln.

Die Abenteuerwoche in Pokémon Go steht außerdem ganz im Zeichen von Pokémon des Typs Gestein. Vermutlich treten die Stein-Pokémon in den nächsten Tagen vermehrt auf. Haltet auch Ausschau nach Aerodactyl. Reddit-Nutzer berichten, dass sie das wilde Flug-Pokémon bereits entdeckt und gefangen haben. In der Regel gilt es als sehr selten. Pokémon-Trainer sollten sich die Chance auf ein Aerodactyl daher nicht entgehen lassen.

Zudem sei ein Blick in euren Ingame-Kleiderschrank empfohlen. Denn dort wurde für die Abenteuerwoche ein spezieller Abenteuerhut hinterlegt. Viele weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Zuletzt gaben die Entwickler von Niantic bekannt, dass bis zum 11. Mai 2017 Spieler weltweit mehr als 15,8 Milliarden Kilometer in Pokémon Go zurückgelegt haben. Mit der Abenteuerwoche schaffen die Entwickler weitere Anreize, wieder zum Pokémon-Abenteuer für Smartphones zu greifen.