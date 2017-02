Pokémon Go: ​80 neue Monster in dieser Woche - Großes Update kommt

Die Entwickler von Niantic kündigen neue Inhalte für Pokémon Go an. Noch in dieser Woche sollen 80 neue Taschenmonster eingeführt werden, die ursprünglich in der Johto-Region in den Pokémon-Gold- und Pokémon-Silber-Videospielen entdeckt wurden. Somit erhalten in Kürze auch Spieler von Pokémon Go die Möglichkeit, Pokémon wie Endivie, Feurigel und Karnimani zu fangen. Darüber hinaus sollen Monster mit geschlechtsspezifischen Variationen eingeführt werden.

In einem aktuellen Blog-Post versprechen die Entwickler außerdem neue Möglichkeiten zur Entwicklung der Pokémon. "Einige Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, können bald entwickelt werden - zu Pokémon, die die Johto-Region bevölkern", kommentiert Niantic. Dafür soll es an den PokéStops neue Entwicklungsitems geben. Darüber hinaus wollen die Entwickler ein neues Bewegungsgameplay der Taschenmonster einführen.

Demnach sollen die Pokémon fortan auf neue Weisen reagieren, wenn ihr sie fangen wollt. "Ihr werdet auch die Hinzufügung von neuen Itemkarussellen feststellen, die euch ermöglichen, Beeren und Pokébälle direkt von eurem Begegnungsbildschirm zu wählen. Verbessert eure Fähigkeiten und fangt diese unglaublichen Pokémon", schreibt Niantic.

Neue Beeren soll das kommende Update für Pokémon Go ebenfalls enthalten. Die neuen Nanabbeeren und Sananabeeren erhaltet ihr an der Fotoscheibe an den PokéStops. Gebt ihr einem Pokémon eine Nanabbeere, verlangsamt es sich. Das erleichtert euch das Fangen des Monsters. Die Sananabeere verdoppelt hingegen die Menge an Bonbons, die ihr erhaltet, wenn euer nächster Fangversuch erfolgreich ist. Spieler freuen sich außerdem auf neue Avatare und eine erweiterte Garderobe, darunter neue Hüte, Shirts, Hosen und anderen Items.

Quelle: Niantic