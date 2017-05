Anfang des Monats berichteten wir über den russischen Blogger Ruslan Sokolovsky, der in einer Kirche von der Polizei festgenommen wurde, weil er darin Pokémon GO spielte. Wegen der "Verletzung religiöser Gefühle" forderte die russische Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe in Höhe von 3,5 Jahren. Am heutigen Donnerstag wurde nun das offizielle Urteil verkündet. Demnach muss Ruslan tatsächlich für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Zuvor hoffte der Blogger noch auf eine Bewährungsstrafe - das russische Gericht folgte jedoch dem Wunsch der Staatsanwaltschaft.

Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS sprach der Richter im Urteil: "In Übereinstimmung mit dem Gutachten der Experten spricht das Gericht den Blogger Sokolovsky schuldig - wegen aufhetzendem Hass, der Verletzung religiöser Gefühle und dem illegalen Besitz von technischen Mitteln (ein Stift mit eingebauter Kamera)". Das entsprechende Video, in dem Ruslan in der russischen Kirche nach Pokémon sucht, steht weiterhin auf YouTube zur Verfügung. Das Urteil hat Ähnlichkeiten mit der Strafe für die russische Band Pussy Riot, die damals für das Abspielen eines Songs in einer Kirche eine Haftstrafe in Höhe von zwei Jahren erhielt. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gizmodo