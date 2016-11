Pokémon GO: 2. Pokémon-Generation ab Dezember? Neuer Leak

Im Online-Forum Reddit hat ein Mitarbeiter des amerikanischen Unternehmens Starbucks eine interne E-Mail veröffentlicht, die auf eine baldige Veröffentlichung der zweiten Pokémon-Generation im Mobile-Spiel Pokémon GO hindeutet. Mittlerweile wurde der entsprechende Beitrag im Reddit-Forum wieder entfernt - allerdings konnte die Webseite PokémonGoHub einen Screenshot der geleakten E-Mail sichern. Demnach möchte das Entwicklerteam von Niantic für die nächste Generation mit dem Unternehmen Starbucks eine Partnerschaft eingehen.

Ab dem 07. Dezember 2016 soll die zweite Generation der Pokémon zur Verfügung stehen. In den verschiedenen Starbucks-Filialen wird es dann einen speziellen "Pokémon Frappuccino" geben. Darüber hinaus werden im Januar und Februar 2017 Lockmodule in den Shops installiert, die mehr Pokémon anlocken sollen. In der E-Mail wird zwar immer wieder statt "Pokémon" von "Pokeman" gesprochen, doch der Mitarbeiter bestätigte die Echtheit dieser E-Mail und könne auf Wunsch weitere Beweise an die Moderatoren des Forums senden. Entwickler Niantic hat sich bislang nicht zu den aufgetauchten Gerüchten geäußert. Mit dem Start der zweiten Generation würden über 100 neue Pokémon - darunter Pichu, Feurigel, Endivie oder Karnimani - dem Spiel hinzugefügt werden. Weitere Meldungen zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PokémonGoHub