Pokémon GO: 143 Millionen US-Dollar Gewinn für die Pokémon Company

Pokémon GO war im Sommer 2016 das Gesprächsthema Nummer 1 - und das nicht nur bei eingefleischten Pokémon-Fans. Das von Niantic entwickelte Mobile-Spiel sorgte mitunter sogar für chaotische Szenen auf öffentlichen Plätzen, wenn besonders seltene Pokémon zu fangen waren. Bis zu 30 Millionen Nutzer spielten das Spiel zu seiner Hochzeit - und spülten damit Geld in die Kassen der Pokémon Company. Diese hat ihren Gewinn im Fiskaljahr 2016, welches am 28. Februar 2017 endete, um das 26-fache gesteigert - und damit 143 Millionen US-Dollar verdient.

Doch nicht nur Pokémon GO bescherte dem Unternehmen einen Aufschwung, auch die Veröffentlichung der Spiele Pokémon Sonne und Mond sorgte für gute Zahlen bei der Pokémon Company. Über 15 Millionen Kopien der Spiele mit den Taschenmonstern wurden bisher verkauft. Obwohl die Pokémon Company eine private Firma ist und damit keine Zahlen veröffentlichen müsste, tut das Unternehmen es trotzdem - bei den Zahlen ist das auch wenig verwunderlich. Wie sich die schrumpfende Spielerschaft von Pokémon GO auf die Einnahmen des Unternehmens auswirken, bleibt abzuwarten. Bald rollt aber womöglich die nächste Hype-Welle an. Im Sommer sollen die ersten legendären Pokémon in Pokémon GO verfügbar werden.

Quelle: Serkantoto