Pokémon GO: Zweite Generation mit 100 neuen Pokémon schon morgen? Dokument geleakt

Spieler von Pokémon Go warten derzeit sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der 100 Pokémon der zweiten Generation. Dass sich die Taschenmonster bereits im Programmcode des Smartphone-Hits verstecken, wurde bereits in den vergangenen Wochen berichtet. Inzwischen scheint festzustehen, ab welchem Zeitpunkt die Pokémon von den Spielern gefangen werden dürfen. Womöglich sind die neuen Biester bereits ab dem 8. Dezember erhältlich, wie ein geleaktes Starbucks-Dokument vermuten lässt.

Das an Mitarbeiter der Café-Kette ausgehändigte Memo beschreibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Pokémon Go-Entwicklerteam Niantic. Für den 8. Dezember sind demnach spezielle Events in den USA geplant. Neben einem für Fans entworfenen "Pokémon Frappuccino" sollen ab morgen viele weitere Starbucks-Filialen im Smartphone-Spiel als Pokéstops und Arenen auftauchen. Einen Hinweis auf die neuen Pokémon enthält das Dokument ebenfalls: "Die Welt von Pokémon Go expandiert mit neuen Pokémon und einem neuen Starbucks-Getränk. Starbucks arbeitet mit Pokémon für das neue Update am 8. Dezember zusammen."

Weil das Dokument auf Reddit.com von mehreren, voneinander unabhängigen Starbucks-Mitarbeitern veröffentlicht wurde, lässt sich davon ausgehen, dass es sich um keinen Fake handelt. Bestätigt wurde die Zusammenarbeit zwischen Niantic und Starbucks bislang aber nicht. Gänzlich auszuschließen wäre eine solche Partnerschaft allerdings keineswegs. In Japan kooperieren die Entwickler etwa zusammen mit der Fast-Food-Kette McDonald's. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

