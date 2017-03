PS5: Release der PlayStation 5 schon 2018 mit 10 TFLOPs?

Der Release einer PS5 könnte in der zweiten Jahreshälfte 2018 erfolgen. Zu dieser Einschätzung kommt Damian Thong, Analyst bei Macquarie Research, in einer aktuellen Umsatzprognose für Sony. Mehr noch: Der Analyst rechnet damit, dass eine PlayStation 5 wesentlich mehr Hardware-Leistung aufweist als das im November 2016 veröffentlichte Pro-Modell der drei Jahre zuvor erschienenen PS4. Thong glaubt an eine Konsole mit einer Grafikleistung von mehr als 10 Teraflops.

Zum Vergleich: Der AMD-Radeon-Chip der PS4 Pro leistet 4.2 TFLOPs (1.84 TFLOPs beim Standardmodell). Damit wäre eine PS5 in Sachen Hardware-Leistung bedeutend stärker als das aktuell im Handel erhältliche Top-Modell der PlayStation 4. Der für Ende 2017 von Microsoft geplanten Xbox Scorpio wäre der vermeintliche PS4-Nachfolger wohl ebenfalls überlegen. Microsoft kündigte für die technisch aufgemotzte Xbox-Konsole eine Leistung von 6 Teraflops an.

Zu früh für eine PS5?

Den Release einer PS5 in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres begründet Thong in seiner aktuellen Einschätzung mit einem Blick auf den Bereich der Gaming- und Netzwerkdienste von Sony, für den er auch weiterhin hohe Profite erwartet. Zudem soll mit einer PlayStation 5 die vorhandene Nutzerbasis erhalten werden. Demnach rechnet der Analyst damit, dass aktuelle PS4-Spiele auch auf einer möglichen PS5 laufen. Ob sich die Spekulationen allerdings bewahrheiten, ist fraglich, denn: Die PlayStation 4 verkauft sich derzeit sehr erfolgreich - mehr als 57 Millionen Konsolen konnte Sony seit der Markteinführung im November 2013 absetzen.

In einem Anfang Februar 2017 veröffentlichten Finanzbericht teilte das japanische Unternehmen mit, dass der Bereich der Gaming- und Netzwerkdienste im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016 (1. Oktober bis 31. Dezember 2016) einen Umsatz von 617,7 Milliarden Yen (etwa 5,07 Milliarden Euro) erwirtschaftete. Damit liegt der Umsatz 5,2 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Auch der Gewinn konnte von 330,2 Millionen Euro auf 410,74 Millionen Euro erhöht werden. Allein im erwähnten Quartal setzte Sony 9,7 Millionen PS4-Konsolen ab. Sollte sich die PS4 auch weiterhin so erfolgreich verkaufen wie derzeit, dürfte mit einer PS5 wohl so schnell nicht zu rechnen sein.



Weitere Hardware-Upgrades statt PlayStation 5?

Unklar bleibt, ob die nächste Sony-Konsole tatsächlich die Zahl fünf im Namen trägt - oder das Unternehmen weitere Modelle der PS4 auf den Markt bringt. Im April 2016, sieben Monate vor dem Release der PS4 Pro, äußerte sich Oddworld-Designer Lorne Lanning dahingehend, dass Sony-Präsident Shuhei Yoshida duch etwaige Formulierungen in einem Gespräch infrage gestellt habe, dass es jemals eine Playstation 5 und damit eine vollwertige Nachfolgekonsole der PlayStation 4 geben werde. "Ich fragte ihn, wie die Playstation 5 aussieht. Darauf antwortete er: 'Du meinst, ob'. Daraufhin meinte ich: 'Woah, würdest du das auch auf der Bühne sagen?' Und er antwortet: 'Ja, es ist ein ob'."

Yoshida weiter: "Keiner von uns weiß, wie die Zukunft aussieht, wie passen wir uns also schneller an". Daher bleibt abzuwarten, ob Sony als nächstes tatsächlich eine PS5 auf den Markt bringt - oder ein weiteres Modell der PlayStation 4 mit einer leistungsfähigeren Technik als beim Pro-Modell. Ebenfalls Thema in diesem Zusammenhang war zuletzt auch immer wieder eine Cloud-Konsole. Die Berechnungen der Spiele könnten in Zukunft also auf den Sony-Servern stattfinden, das Bild würde dann lediglich auf einer Empfänger-Konsole gestreamt. Mit PlayStation Now hat Sony in ausgewählten Ländern bereits einen Streaming-Service für Spiele auf PS4 und PC im Angebot. Möglich, dass dieser künftig weiter ausgebaut wird.

Welches Konzept Sony für die Zukunft schließlich verfolgt, wird sich zeigen müssen. Unsere Themenseiten zu Sony und der PlayStation 4 halten euch auf dem Laufenden. Übrigens: Analyst Michael Pachter erwartet die neuen Konsolen für 2019, so seine Aussage Anfang des vergangenen Jahres.