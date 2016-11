Lange ist es nun nicht mehr hin, dann bringt Sony mit der PlayStation 4 Pro eine neue, leistungsstärkere Iteration der PS4 auf den Markt. Zwar zeigt der Kalender noch nicht das richtige Datum, dennoch haben einige Leute bereits Exemplare der begehrten Konsole ergattern können - Vertreter der berichterstattenden Presse in Form von Vorabbemusterungen durch Sony, aber offenbar auch Endverbraucher, die das Glück hatten, einen Laden zu finden, der es mit Veröffentlichungsdaten nicht so genau nimmt. Wie Dualshockers berichtet, gehört Twitter-Nutzer Juniper Roth zu Letzteren. Eine Filiale der Kette Walmart soll ihm seine PlayStation 4 Pro vorzeitig verkauft haben, seitdem veröffentlicht er auf seinem Twitter-Account fröhlich Bilder von der Konsole und Ingame-Screenshots aus dem deutlich an Schärfe gewonnenen Uncharted 4: A Thief's End.



Sackboy loves his new PS4 Pro companion pic.twitter.com/6wtsMF3HFS — Juniper Roth (@JuniperMaxRoth) 3. November 2016

Die Kollegen von Gamesradar haben derweil ebenfalls bereits ein Exemplar der PlayStation 4 Pro erhalten, und zeigen in verschiedenen Videos ein Unboxing der neuen Hardware, und wie sich die Konsole im Größenvergleich nicht nur mit dem Slim- und Standardmodell der PS4, sondern auch mit der Konkurrenzkonsole Xbox One und dem entsprechenden Slim-Modell schlägt. Die PlayStation 4 Pro erscheint offiziell am 10. November 2016. Wer sich noch unsicher ist, ob sich ein Kauf lohnt, der kann bereits einen Blick auf das vollständige Spielelineup zum Launch werfen - unter anderem profitieren Titel wie Uncharted 4, The Last of Us - Remastered und Mafia 3 von der leistungsstärkeren Hardware. Für weitere Informationen zur PlayStation 4 Pro besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.



Via Gamesradar (1,2), Dualshockers