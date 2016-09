Playstation 4 Pro: Vorbestellungen deutlich höher als Sonys Erwartungen

Es wird viel über die Playstation 4 Pro gemeckert: Die Leistung wäre nicht groß genug, sie könne natives 4k nur bedingt darstellen, sie hat kein UDH-Bluray-Laufwerk... Doch offenbar kommt sie dennoch sehr gut bei den Spielern an.

Denn in einem Interview mit dem Magazin MCV sprach Jim Ryan, Marketing- und Verkaufschef bei Sony, unter anderem darüber, dass die Vorbestellungen der PS4 Pro die Erwartungen des Unternehmens übertreffen würden. Wer aber noch eine Konsole haben möchte, der kann beruhigt sein, denn man hätte noch genug Exemplare auf Lager, die sogar über die Weihnachtszeit reichen sollten.

Zudem sprach er über die Zielgruppe, die man mit der PS4 Pro ansprechen will. Man würde mit der Konsole versuchen, eine noch breitere Zielgruppe zu erreichen. Man will also nicht nur, dass die Playstation-Fans sich die PS4 Pro kaufen, sondern, dass auch diejenigen, die bisher noch keine Playstation 4 haben, zuschlagen. Was den Markt der 4k-TV-Geräte angeht, so glaubt Jim Ryan, dass dieser bis zum Jahr 2020 immens wachsen werde, was die PS4 Pro noch attraktiver werden lässt. Was Playstation VR angeht, so steht man nach wie vor zur Aussage, dass jede reguläre Playstation 4 ein hervorragendes Ergebnis bei VR-Spielen erzielen wird. Wer aber eine PS4 Pro besitzt, der profitiert von einigen Verbeserungen, welche die VR-Erfahrung erweitern werden.

Was die kommende Xbox One Scorpio angeht, so meint Jim Ryan, dass man sich davon nicht beeinflussen lassen würde. Man behält den Markt im Auge und würde unabhängig von der Konkurrenz arbeiten. Man würde das tun, was das Richtige für die Playstation-Marke ist. Außerdem sei Scorpio ja noch nicht mal verfügbar.

Quelle: MCV UK