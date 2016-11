Playstation 4 Pro: So übertragt ihr die Daten von der "alten" PS4

Plant ihr, euch Sonys neue Spielkonsole Playstation 4 Pro zu kaufen, wollt aber eure Daten der "alten" PS4 weiter benutzen? Dann übertragt diese doch einfach auf die neue Konsole. Und das geht so:

Besitzt ihr noch beide Konsolen, dann stellt der Datentransfer kein Problem dar. Haltet euch einfach an diese Schritte:

1. Prüft, ob auf beiden Konsole die Firmware Version 4.0 oder höher installiert ist.

2. Schließt die neue Konsole an den Fernseher an, schaltet sie ein und meldet euch mit eurer PSN-ID an.

3. Das System erkennt direkt, dass ihr euch mit einer neuen Konsole anmeldet und bietet euch die Datenübertragung an.

4. Ihr müsst nun einfach den Bildschirmanweisungen folgen und drückt daraufhin den Power-Knopf der Konsole, bis ein Piepen ertönt.

5. Jetzt verbindet ihr die neue und die alte Konsole über ein LAN-Kabel.

6. Als nächstes wählt ihr aus, welche Daten übertragen werden sollen. Die Datenübertragung beginnt.

7. Anschließend aktiviert ihr die neue Playstation 4 Pro als eure primäre Konsole.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Daten über einen externen Datenträger zu transferieren. Dieser sollte das USB-3.0-Format haben und im exFAT-Format formatiert sein.

1. Schließt den Datenträger über den USB-Port an die alte Konsole an.

2. Wählt unter Einstellungen/System "Sichern und wiederherstellen" und gebt das angeschlossene Speichermedium als Ziel an.

3. Anschließend führt ihr bei der PS4 einen Reset durch.

4. Den Datenträger schließt ihr jetzt an die Playstation 4 Pro an. Die Datenübertragung beginnt unter Einstellungen/System/Sichern und wiederherstellen.

5. Jetzt ist ein Neustart fällig. Daraufhin meldet ihr euch in euren Accounts an und aktiviert die PS4 Pro als eure primäre Konsole.

Es besteht auch die Möglichkeit, euer Profil und eure Spielstände online über die Cloud zu sichern und anschließend wieder auf die neue Konsole zu übertragen. Der Online-Speicher bietet aber nur Platz für 10 Gigabyte.

Achtet außerdem darauf, dass die Daten auf der alten Konsole durch die Übertragung nicht gelöscht werden. Dies müsst ihr anschließend noch manuell durchführen.

Die Playstation 4 Pro kommt am 10. November in den Handel.

Quelle: Playstation Blog