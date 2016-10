Sind traditionelle Generationszyklen auf dem Konsolenmarkt Geschichte? Wenn wir Microsoft Glauben schenken, dann ja - der Konsolenriese hat angekündigt, im Jahr 2017 die deutlich leistungsstärkere Xbox One Scorpio auf den Markt zu bringen. Sony zieht allerdings mit seiner demnächst erscheinenden PlayStation 4 Pro, die Hardware-technisch keine Riesensprünge vollführt, nicht so ganz mit - und auch sonst scheint der Konzern immer noch an mehr oder weniger traditionelle Konsolengenerationen zu glauben. PS4-Systemarchitekt Mark Cerny hat gegenüber Gamasutra verlauten lassen, die Pro sei lediglich eine Art Zwischenschritt, und nicht Sonys Next-Gen-Konsole: "Ich glaube an Generationen. Generationen sind eine gute Sache. Philosophisch gesehen glauben wir an sie. Wir glauben, dass sie so fortgeführt werden, [die PS4 Pro] ist eine generationenmittige Veröffentlichung", so Cerny.

Interessantes hatte Cerny zudem zu der Rechenleistung der neuen PS4-Iteration zu sagen, die mit 4,2 Teraflops zwar deutlich unter den angekündigten 6 TFLOPS der Xbox One Scorpio liegt, in ihrer Grundrechenpower allerdings sogar mit dem doppelten Wert, also 8,4 TFLOPS bezeichnet werden könnte, so Cerny. Wie das? "Es ist möglich, zwei 16-bit-Operationen gleichzeitig durchzuführen, statt einer 32-bit-Operation. Mit anderen Worten: Bei voller Nutzung ["full floats"] hat die PS4 Pro 4,2 Teraflops Rechenpower. Bei einer Halbierung hat sie das Doppelte - also 8,4 Teraflops Rechenpower. Dies hat das Potential, die Performance von Spielen radikal zu verbessern", so erklärt Cerny.

Ob es sich bei dieser Darstellung des PS4-Systemarchitekten nun um eine relevante Tatsache handelt, oder bloße Zahlenprotzerei beziehungsweise Augenwischerei, ist für den Laien kaum nachvollziehbar. Wie die Seite Gamepur jedenfalls anmerkt, müssen Spiele-Engines speziell auf 16-bit-Operationen zugeschnitten werden, um deren Vorteile zu nutzen - ein enormer Aufwand, der sich kaum lohnen könne. Wie genau sich die bessere Hardware der PS4 Pro also auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die Konsole erscheint am 10. November 2016. Für weitere Informationen zur PlayStation 4 Pro besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Gamasutra via Gamepur