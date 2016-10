Playstation 4 Pro: Diese Spiele bekommen Grafik-Updates

Nur noch etwa ein Monat, dann wird Sony die Playstation 4 Pro in den Handel bringen. Mit der neuen Konsole ist eine bessere Grafik in vielen Spielen möglich, die allerdings dafür speziell angepasst werden müssen. Einige Entwickler haben bereits solche Updates angekündigt.

Anhand dieser Liste seht ihr, welche Spiele definitiv ein Grafik-Update bekommen und was dieses bringen wird:

Deus Ex: Mankind Divided: 4K-Auflösung und weitere grafische Verbesserungen

The Elder Scrolls Online: Native 4K-Auflösung weitere grafische Verbesserungen

Fallout 4: Bethesda will sehen, wie man die Grafik verbessern kann, kündigte aber noch keine Details an

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition: Native 4K-Auflösung und weitere grafische Verbesserungen

Mittelerde: Schatten von Mordor: Super Sampling Anti-Aliasing

Paragon: Verbesserte Grafik, mehr Vegetation, mehr Details auf den Maps, detailreichere Texturen, dynamische Spiegelungen

Thumper: 4K-Auflösung ohne Upscaling. Playstation-VR-Version wird eine verbesserte Grafik bieten, gegenüber der regulären PS4

The Witness: 1440p Auflösung, die eventuell auf 4K hochskaliert wird. Konstante 60 fps. Texte, Menüs und das UI werden nativ mit 4K angezeigt. Anstatt 900p werden native 1080p angezeigt bei Full-HD-TVs. Anti-Aliasing-Qualität von 2x auf 4x MSAA erhöht

Diese Spiele jedoch werden kein Update für die PS4 Pro erhalten:

Destiny

The Witcher 3: Wild Hunt

Einige andere spiele sollen ebenfalls ein Update bekommen, allerdings steht noch nicht fest, welche grafischen Verbesserungen man dadurch erwarten kann. Zu diesen Spielen gehören:

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Days Gone

Dishonored 2

Farpoint (PlayStation VR)

FIFA 17

Final Fantasy XV

For Honor

Ghost Recon: Wildlands

Horizon: Zero Dawn

Infamous: First Light

Killing Floor 2

The Last of Us: Remastered

Mass Effect: Andromeda

Pro Evolution Soccer 2017

Rise of the Tomb Raider

Spider-Man

Steep

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

Watch Dogs 2

