PS4 Pro: Konsole jetzt doch mit zusätzlichem Arbeitsspeicher

Die vor wenigen Wochen enthüllte PlayStation 4 Pro soll Anwendern grafisch opulentere Spielerfahrungen in HDR und einer Auflösung von 4K bieten - dafür soll die Konsole mit 4,20 Teraflops etwa eine mehr als doppelt so starke Grafikeinheit wie das Standard-Modell mitbringen. Welcher technische Bereich nicht erweitert werden sollte, war der Arbeitsspeicher - zumindest nach bisherigem Stand. Dies scheint nun doch nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen: Wie Sonys Systemarchitekt Mark Cerny nun gegenüber Eurogamer verlauten ließ, sollen die acht Gigabyte GDDR5 RAM durch ein zusätzliches Gigabyte des langsameren DDR3-Arbeitsspeichers unterstützt werden. Was das bringen soll?

"Wir waren der Meinung, Spiele bräuchten ein kleines bisschen Mehr Arbeitsspeicher - etwa zehn Prozent mehr - also haben wir ein Gigabyte langsamen, herkömmlichen DRAM-Speichers hinzugefügt", erklärt Cerny. "Wechselst du auf einem Standard-Modell zwischen einer Anwendung wie Netflix und einem Spiel, befindet sich Netflix immer noch im Systemspeicher, selbst wenn du das Spiel spielst. Dieses System nutzen wir so, weil es einen schnellen Wechsel zwischen Anwendungen erlaubt. Nichts muss geladen werden, es befindet sich bereits im Speicher", so Cerny zur Herangehensweise. Die PlayStation 4 Pro soll dies genauso handeln, die Art des besagten Zwischenspeichers jedoch austauchen.

"Hörst du auf Netflix zu benutzen, legen wir es in das Gigabyte des langsamen Zusatzspeichers. Durch diese Strategie wird beinahe ein ganzes der acht Gigabyte GDDR5 RAM frei", so Cerny. 512 Megabyte des frei gewordenen Speichers sollen laut dem System Architekten zusätzlich für Spiele zur Verfügung stehen, diese sollen damit insgesamt auf einen Speicher von rund 5,5 GB kommen. Der restliche Arbeitsspeicher werde für die Berechnung des Interfaces der PS4 Pro benötigt. Insgesamt soll das Extragigabyte der PS4 Pro also einen Speicherboost von rund 10 Prozent bescheren - ein Mehr an Power, das die Entwickler übrigens nutzen können sollen, wie sie möchten. Für weitere Informationen zur PlayStation 4 Pro besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Die Konsole soll am 10. November in den Handel kommen.

Quelle: Eurogamer via Dualshockers