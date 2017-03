PlayStation 4: Fotorealismus laut Entwickler schon jetzt denkbar

Mit fortschreitender Hardware-Entwicklung und enormen Grafiksprüngen in den vergangenen Jahren scheint das Ziel des sogenannten Fotorealismus', also der optischen Annäherung an unsere Wirklichkeit, näher und näher zu rücken. Trotzdem gibt es noch immer Aspekte in Spielen, die meilenweit von dem entfernt wirken, was wir mit unseren eigenen Augen tagtäglich wahrnehmen.

Deswegen ist die Frage, wann denn endlich richtiger Fotorealismus in Spielen erreicht wird, noch gar nicht so wirklich zu beantworten. Wird es bereits zur Hardware-Generation der PlayStation 5 soweit sein? Oder erst mit der PlayStation 6? Nun, wenn es nach Brad Wardell geht, seines Zeichens CEO vom Entwickler Stardock, könnte es theoretisch bereits im aktuellen Konsolenzyklus soweit sein - wenn es nicht an anderen Dingen scheitern würde.

"Wir können ganz auf Realismus setzen", so Wardell gegenüber der Seite Gamingbolt. "Können wir das Uncanny Valley überwinden? Vermutlich nicht. Aber wenn ich an Fotos denke, sind das bewegungslose Bilder. Und das kriegen wir definitiv hin. Es sind üblicherweise Aspekte wie die Animationen oder die Interaktion des Lichts mit gewissen Materialien, die Dich denken lassen 'hier stimmt etwas nicht'."

Laut Wardell sei es weniger die Hardware als vielmehr die Software, an der es inzwischen scheitere. "Es geht dabei zu großen Teilen auch um die Engines", so Wardell weiter. "Die Hardware-Menschen fuchteln wahrscheinlich erbost mit den Fäusten in Richtung der Software-Hersteller, weil jeder diese vorgefertigten Engines nutzt, die in den frühen 2000ern geschrieben wurden. Sicher wurden die über die Jahre verbessert, aber sie basieren zum Beispiel noch immer auf der Annahme, dass ein einzelner CPU-Kern mit einer GPU kommuniziert. Die Lichtberechnungen sind beispielsweise ziemlich videospielartig, und nichts, was man in einem Film oder bei CGI-Animationen sehen würde. Dabei wäre das möglich - die Hardware könnte das. Es ist nur so, dass die Software es ihr nicht erlaubt", so der Entwickler.

Quelle: Gamingbolt