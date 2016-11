Im Rahmen von Electronic Arts' Finanzkonferenz haben CEO Andrew Wilson und CFO Blake Jorgensen über die Haltung des Publishers gegenüber der kommenden, leistungsstärkeren Konsoleniterationen PlayStation 4 Pro und Xbox One Scorpio gesprochen. "Das Publikum für hochqualitative Spiele auf HD-Konsolen und dem PC wird immer größer. Wir glauben, die neuen Konsolen-Optionen werden dem Hardware-Zyklus und dem Angebot für Spieler mehr Tiefe geben", so Wilson. Jorgensen gestand derweil, dass der Einschlag der neuen Konsolen in seiner Gänze noch kaum abzusehen sei: "Es ist ein bisschen zu früh für uns, zu wissen, wie groß die Auswirkungen der neuen PlayStation- und Xbox-Modelle sein werden. Wir freuen uns sehr auf sie. [...] Wir glauben, die Kundenerfahrungen werden auf beiden dieser Konsolen großartig sein."

Electronic Art äußerte sich auch zu den aktuellen Konsolenmodellen - der Konzern rechne mit zusammengenommen 80 Millionen verkauften Exemplaren der PS4 und Xbox One zum Ende des Kalenderjahres 2016 und rund 100 Millionen zum Ende des nächsten Jahres. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Electronic Arts nahezu euphorisch über die kommenden Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft äußert: Bereits vor einigen Monaten hatte Chief Competition Officer Peter Moore ebenfalls seinen Enthusiasmus kundgetan. Für weitere Informationen rund um Electronic Arts, die am 10. November 2016 erscheinende PlayStation 4 Pro und die später im Jahr 2017 kommende Xbox One Scorpio haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreichen Themenseiten im Blick.

Via Dualshockers