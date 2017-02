PS4 Pro: Diese Spiele profitieren vom neuen Boost-Modus

Bislang verschaffte die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro Spielern ausgewählter Titel Vorteile in Grafik oder Performance gegenüber den Nutzern des herkömmlichen Konsolen-Modells - allerdings nur, wenn die entsprechenden Spiele durch spezielle Entwicklerupdates darauf zugeschnitten wurden. Das soll in der Zukunft bedingt geändert werden: Bereits seit einigen Tagen ist bekannt, dass das neue Firmware-Update 4.5 für die PS4 neben der Unterstützung externer Datenträger auch den sogenannten Boost-Modus enthält, der die höheren Leistungsreserven der Pro-Konsole auch Auswirkung auf ungepatchte Spiele haben lassen soll. Zahlreiche Spiele dürfen sich daher künftig über dezente Optimierungen freuen, die sich insbesondere in stabileren Bildraten äußern.

Doch welche Spiele werden nun genau vom Boost-Modus profitieren? Einen Überblick verschafft uns die Seite PlayStation Universe, wo es eine umfangreiche Liste der unterstützten Spiele gibt. Zu denen gehört etwa das Spiel Assassin's Creed Unity, das bei Veröffentlichung im Jahr 2014 mit allerlei technischen Problemen aufwartete, nun aber offenbar eine stabile Bildrate von 30 FPS und eine deutlich aufpolierte Optik vorzuweisen hat. Weitere Profitierer sind etwa Batman: Arkham Knight, das nun nicht mehr unter Screen-Tearing leiden soll, und das noch relativ junge Doom, das nun jederzeit stabile 60 FPS auf den Bildschirm zaubern soll. Bloodborne schafft dies zwar auch weiterhin nicht, soll aber dennoch im Form kürzerer Ladezeiten und seltenerer FPS-Einbrüche profitieren. Für weitere Informationen zur PlayStation 4 Pro besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: PlayStation Universe via PC Games Hardware