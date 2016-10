PS4 Pro: YouTube-App unterstützt bereits 4K-Videos

YouTube bereitet seine PS4-App auf die PS4 Pro vor. Dem Update-Verlauf des Videoprogramms auf PlayStation 4 lässt sich entnehmen, dass mit der Version 1.05 bereits eine Unterstützung für eine Wiedergabe von 4K-Videos auf der PS4 Pro eingeführt wurde. Damit lassen sich die hochauflösenden Clips pünktlich am Release-Tag der neuen Konsole anschauen - die PS4 Pro erscheint am 10. November. Derzeit liegt die YouTube-App auf PS4 in der Version 1.06 vor. In der aktuellen Version wurden hauptsächlich Performance-Verbesserungen vorgenommen. YouTube zählt damit zu den ersten Apps, die einen 4K-Support für die PS4 Pro integrieren. Demnächst dürften weitere Apps nachziehen, darunter der Streaming-Dienst Netflix.

Die Unterstützung der hohen 4K-Auflösungen zählt neben einem HDR-Support zu den wichtigsten neuen Funktionen, die das überarbeitete PlayStation-4-Modell mit sich bringt. Neben den Apps unterstützen künftig auch Spiele die 4K-Auflösungen der PlayStation 4 Pro. Mit entsprechenden Updates lassen sich bereits erschienene Spiele für die neue Hardware optimieren. Angekündigt wurden derartige Patches bereits für Spiele wie Deus Ex: Mankind Divided, The Elder Scrolls Online, FIFA 17, Battlefield 1 und Fallout 4. Viele weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zur PS4 Pro. Dort halten wir aktuelle News, Details und Videos für euch bereit. Die PS4 Pro kommt zum Preis von unverbindlichen 399 Euro auf den Markt. Der Release erfolgt am 10. November.

Quelle: Reddit