PS4 Pro gegen PS4: Unterschiede im Video und auf Grafiken

Mit der PS4 Pro steht seit dem 10. November eine schnellere PlayStation 4 in den Regalen. Im Vordergrund des überarbeiteten PlayStation-4-Modells steht eine verbesserte Performance. Der schnellere Prozessor und stärkere Grafikchip erlauben Auflösungen von maximal 4K - ein entsprechender Fernseher oder Monitor vorausgesetzt. In einem neuen Werbevideo liefert Sony Argumente, mit denen das Unternehmen um die Käufer buhlt. Im unterhalb dieser Meldung platzierten Video erfahrt ihr weitere Vorzüge, die euch von einem Kauf der PlayStation 4 Pro überzeugen sollen.

Sony weist in den Infografiken darauf hin, dass Spieler auch dann von der PS4 Pro profitieren, wenn sie die Konsole nicht an einem 4K-Fernseher betreiben. Durch die höhere Leistung der PlayStation 4 Pro ergeben sich in Spielen womöglich höhere Framerates, bessere Effekte und schärfere Details. Zusätzlich können Entwickler die bessere Leistung verwenden, um etwa die Sichtweite in ihren Spielen zu erhöhen.

Ältere Spiele profitieren von der verbesserten Leistung der PS4 Pro, wenn die Entwickler etwa einen entsprechenden Patch zum Download nachreichen. Zu den ersten Spielen, die die PS4 Pro unterstützen, zählen FIFA 17, Battlefield 1 und Deus Ex: Mankind Divided. Bei FIFA 17 soll die Grafik auf PS4 Pro deutlich besser sein als auf dem Standardmodell. Auf 4K-Fernsehern mit HDR bietet die neue Konsole brillante Farben und Kontraste - auch dank der HDR-Unterstützung.

Die Vorteile der PS4 Pro. Quelle: Sony Sony zeigt auf Infografiken die Unterschiede zwischen PS4 Pro und PlayStation 4. Quelle: Sony