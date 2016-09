PlayStation 4 Pro: Sony von Vorbesteller-Zahlen "angenehm überrascht"

Vor rund zwei Wochen hat Sony im Rahmen des PlayStation Meetings die neue und leistungsstärkere PlayStation 4 Pro offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Bei den meisten Händlern konnte die neue Konsole bereits einen Tag später vorbestellt werden. In einem Interview mit dem Branchen-Magazin MCV UK hat sich Jim Ryan (Head of Marketing and Sales bei Sony) nun über die Vorbestellungen in Großbritannien geäußert. So verlaufen die Vorbestellungen derzeit sehr gut und er sei angenehm überrascht von der bisherigen Anzahl. Genaue Zahlen konnte Jim Ryan jedoch nicht nennen.

Darüber hinaus soll eine große Menge an Exemplaren für die Nachfrage bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Allerdings kann er nicht garantieren, dass diese Anzahl an PlayStation 4 Pro-Konsolen ausreichen werden. Er vergleicht die Situation mit den Vorbestellungen des kommenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR am 13. Oktober 2016, dessen Vorbestellungen bereits alle vergriffen sind. Jim Ryan sprach ebenfalls über das fehlende Laufwerk für Ultra HD Blu-rays in der PlayStation 4 Pro. Seiner Meinung nach werden Spieler dieses Laufwerk nicht benötigen, da die 4K-Inhalte durch Streaming-Dienste und Partnerschaften mit Netflix und YouTube zur Verfügung stehen werden. Zudem soll die Attraktivität der PlayStation 4 Pro durch die Verkäufe von 4K-Fernsehern stark wachsen. Sony glaubt, dass viele der 50 Millionen 4K-TV-Käufer die neue leistungsstärkere Konsole kaufen werden.

Die PlayStation 4 Pro erscheint am 10. November 2016 zu einem Preis von 399 Euro. Weitere Informationen und Videos findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: MCV UK