PS4 Pro mit SATA 3.0: Kürzere Ladezeiten, schnellerer Bootvorgang?

Die PlayStation 4 Pro nutzt die SATA-3.0-Schnittstelle für Festplatten, wie aus einem Bericht der japanischen Webseite 4Gamer hervorgeht. Die in einem zuvor veröffentlichten Interview mit Masayasu Ito, Engineering Division Chief bei Sony Interactive Entertainment, gemachten Angaben über ein SATA-2.0-Interface mit 3.0 Gbit/s bestätigen sich demnach nicht. In einer Korrektur des Artikels schreibt 4Gamer, dass durch die SATA-3.0-Schnittstelle Festplatten-Datenraten von 6.0 Gbit/s erreicht werden. Abhängig von der verbauten Festplatte (SSD, SSHD) könnten sich dadurch womöglich kürzere Ladezeiten in Spielen ergeben. Nennenswerte Vorteile für Standard-HDDs gibt es wohl nur wenige.

Die PS4 Pro erscheint am 10. November mit einer 1-Terabyte-Festplatte. Wer von den hohen Datenraten der SATA 3.0-Schnittstelle profitieren will, kann die Festplatte beispielsweise gegen eine schnellere SSD tauschen. Sonys PlayStation Pro kommt zum Preis von 399 Euro auf den Markt. Viele weitere Informationen halten wir auf unserer Themenseite zur PS4 Pro für euch bereit. Die überarbeitete Konsole unterstützt dank einer leistungsfähigeren Hardware 4K-Auflösungen. Mit entsprechenden Updates lassen sich bereits erschienene Spiele für die PS4 Pro optimieren. Einige Entwickler haben bereits solche Patches angekündigt. In einer Liste erfahrt ihr, welche Spiele von den Möglichkeiten der PS4 Pro profitieren sollen. Mit dabei sind unter anderem Fallout 4, The Witness und Deus Ex: Mankind Divided. The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition unterstützt ebenfalls 4K-Auflösungen.