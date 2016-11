PS4 Pro kurbelt PlayStation-Verkäufe in UK kräftig an

Mit der PS4 Pro ist das leistungsstärkere PlayStation-4-Modell seit dem 10. November im Handel erhältlich. In Großbritannien sorgt die Konsole für einen kräftigen Anstieg der kombinierten Verkaufszahlen. In der Launch-Woche der PS4 Pro stiegen die Verkaufszahlen der PlayStation 4 um 204 Prozent, wie das Branchenmagazin MCV unter Berufung auf Erhebungen der GfK berichtet. 65 Prozent aller in der vergangenen Woche verkauften PS4-Konsolen entfallen dabei auf die PS4 Pro. Der Release der PS4 Pro ließ außerdem die UK-Verkaufszahlen der Standard-PlayStation 4 ansteigen - laut GfK um 8,5 Prozent.

Wie oft sich die PlayStation 4 Pro in UK bislang verkaufte, nannte Sony nicht. Gamesbusiness.de schreibt, dass die PlayStation 4 in der vergangenen Woche insgesamt rund 65.000 Mal über die Ladentische wanderte. Daher dürfte sich die PS4 Pro in der Launch-Woche circa 42.250 Mal in Großbritannien verkauft haben. Auch im Vergleich zur Xbox One scheint Sony in der vergangenen Woche die Nase vorn gehabt zu haben.

Wie MCV weiter berichtet, fallen die Verkaufszahlen der PlayStation-4-Konsolen 44 Prozent höher aus als die für Xbox One. Die PS4 kommt demzufolge auf einen Marktanteil von 53 Prozent, die Xbox One auf 37 Prozent. Allerdings konnte auch die Xbox One in der vergangenen Woche ein kräftiges Plus verbuchen: Die Verkaufszahlen der aktuellen Microsoft-Konsole stiegen um 85 Prozent. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unseren Themenseiten zur PlayStation 4 Pro und Xbox One.