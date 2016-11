PlayStation Experience 2016: Live-Stream, Uhrzeiten, Spiele - Alle Infos

Die PlayStation Experience 2016 steht vor der Tür. Am 3. und 4. Dezember präsentiert Sony im kalifornischen Anaheim mehr als 100 Spiele für die PlayStation 4 - Besucher können alle Games testen. Darüber hinaus warten Entwickler-Panels, Meet and Greets sowie diverse Spiele-Cups auf alle, die an der PlayStation Experience teilnehmen. Daheimgebliebene müssen nicht in die Röhre schauen: Der Event lässt sich per Live-Stream im Internet verfolgen. Besonders interessant dürfte der PlayStation Showcase werden, der am 3. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit, stattfindet. Für die Veranstaltung verspricht Sony sowohl Ankündigungen als auch einen Ausblick auf die PlayStation-Zukunft.

Begleitende Infos erhalten Spieler mit der neuen Experience PlayStation 2016-App, die pünktlich am 3. Dezember für Smartphones mit iOS und Android als Download bereitstehen soll. Besucher der PlayStation Experience planen anhand des Programms beispielsweise ihr Wochenende, erhalten genaue Uhrzeiten und die Orte der jeweiligen Veranstaltungen. Wer mit der App seine Eintrittskarte scannt, darf sich auf exklusive Items im PlayStation Store freuen. Nachfolgend fassen wir alle wichtigen Infos zur PlayStation Experience zusammen: Live-Stream, Uhrzeiten, Spiele, Smartphone-App und Panels. Behaltet auch unsere Themenseite zur PlayStation 4 im Auge, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

PlayStation Experience 2016 im Live-Stream

Damit auch Daheimgebliebene keine Neuigkeiten von der PlayStation Experience 2016 verpassen, überträgt Sony den Event per Live-Stream im Internet. Spieler sollten am 3. und 4. Dezember unter live.playstation.com einschalten. Sony will unter anderem den PlayStation Showcase, das Panel-Lineup und Eindrücke von den Spiele-Demos übertragen. Wer sich mit seiner PSN-ID anmeldet, schaltet Bonus-Inhalte frei - nähere Details sind bisher nicht bekannt. Der Stream lässt sich wahlweise auch nachfolgend über Twitch verfolgen.

PlayStation Showcase: Uhrzeit für die Eröffnung

Mit dem PlayStation Showcase fällt der Startschuss für die diesjährige PlayStation Experience. Inzwischen steht die konkrete Uhrzeit fest: Der PlayStation Showcase beginnt am 3. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit. Im Rahmen des Events will Sony nicht nur einen Ausblick auf die PlayStation-Zukunft geben. Das Unternehmen teilt mit, dass Besucher und Live-Stream-Zuschauer die eine oder andere Ankündigung erwarten dürfen. Noch ist unklar, welche Neuigkeiten geplant sind. Eines steht aber fest: Ein Blick in den Live-Stream lohnt sich. Ersten Gerüchten zufolge plant Entwickler Naughty Dog die Ankündigung des Uncharted 4 Story-DLCs im Rahmen des PlayStation Showcase.

Experience PlayStation 2016 App

Die neue App zur PlayStation Experience 2016 soll pünktlich am 3. Dezember für iOS und Android als Download bereitstehen. Besucher der PlayStation Experience planen anhand des Programms beispielsweise ihr Wochenende, erhalten genaue Uhrzeiten und die Orte der jeweiligen Veranstaltungen. Exklusive PlayStation-Store-Inhalte erhalten Anwender, die ihre Eintrittskarte mit der App scannen.

Entwickler-Panels auf der PlayStation Experience 2016

Im Rahmen des Event-Wochenendes veranstaltet Sony mehrere Panels, auf denen Entwickler über aktuelle Technologien und Fortschritte bei der Spiele-Entwicklung diskutieren. Für den 3. Dezember stehen drei Panels auf der Terminliste. Allerdings verschweigt Sony bisher noch die genauen Themen. Vermutlich finden am Event-Samstag Panels zu den Spielen statt, die im Rahmen des Showcases angekündigt wurden. Welche Diskussionen am Sonntag, den 4. Dezember, stattfinden, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht. Alle Angaben beziehen sich auf die deutsche Zeit.

Panels am 3. Dezember

21 Uhr - nicht angekündigt

22 Uhr - nicht angekündigt

23 Uhr - nicht angekündigt

Panels am 4. Dezember

19 Uhr - Horizon Zero Dawn

21 Uhr - Kinda Funny: PS I Love You XOXO (Horizon: Zero Dawn, GT Sport und mehr)

23 Uhr - Making Ganes fpr All Gamers (unter anderem mit Entwicklern von Naughty Dog)

Wettbewerbe auf der PlayStation Experience

In diesem Jahr findet beispielsweise der Capcom-Cup statt. Gesucht wird der beste Street Fighter 5-Spieler, der sich im Rahmen der Capcom Pro Tour für den Wettbewerb qualifizierte. Es winken Preisgelder in Höhe von 250.000 US-Dollar. Anlässlich des Sony-Events wird außerdem die Call of Duty World League ausgetragen. Über Twitch lässt sich die LAN zu Infinite Warfare anschauen.

Meet and Greet mit Entwicklern

Besucher der PlayStation Experience erhalten die Möglichkeit, Fotos und Autogramme von Entwicklerlegenden zu erhalten. Vor Ort sind beispielsweise Tim Schafer (Double Fine), Yoshinori Ono (Street Fighter 5), John Gonzalez (Horizon Zero Dawn) und Masachika Kawata (Resident Evil 7) anzutreffen.

PlayStation Experience 2016: Liste der Spiele

Mehr als 100 Spiele lassen sich auf der PlayStation Experience 2016 testen. Bislang wurden allerdings nur 96 davon in der offiziellen Liste enthüllt. Demnach dürfen sich Fans auf einige Neuankündigungen freuen, die anschließend direkt auf dem Event in Anaheim spielbar sein werden.

2064: Read Only Memories

3on3 Freestyle

Aaero

Ace Combat 7

Batman: Arkham VR

Bound

Boundless

Brawlhalla

Chasm

Cosmic Star Heroine

Cryptark

Death Tales

Death's Gambit

Destiny: Rise of Iron

Disc Jam

Divide

Drawn to Death

EarthNight

Eitr

EVE Valkyrie

Everything

Fallen Legion

Fantasy Strike

Farpoint

Flinthook

For Honor

Full Throttle Remastered

Future Unfolding

FutureGrind

Gang Beasts

Garou: Mark of the Wolves

GNOG

Graceful Explosion Machine

Gravity Rush 2

GT Sport

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone

Heart Forth, Alicia

Here They Lie

Horizon Zero Dawn

Human: Fall Flat

I Expect You To Die

Jenny LeClue: Detectivú

Just Shapes & Beats

Killing Floor 2

Knights and Bikes

Let It Die

Loot Rascals

Mages of Mystralia

Masquerada: Songs and Shadows

MLB The Show

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monsters and Monocles

Mosaic

NBA 2KVR

Nidhogg 2

Night in the Woods

Nioh

Obduction

Orcs Must Die! Unchained

Persona 5

Plague Road

Pox Nora

Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Pyre

Rain World

Rainbow 6 Siege

Randall

Ray's the Dead

Refactor

Resident Evil 7 biohazard

RIGS Mechanized Combat League (PS VR)

Robinson: The Journey (PS VR)

Salt and Sanctuary

Shadow Warrior 2

Shakedown: Hawaii

SmuggleCraft

Snake Pass

Sniper Ghost Warrior 3

Sonic Mania

Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif

Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission

Statik

Street Fighter V

Sundered

The Church in the Darkness

The King of Fighters XIV

The Last Guardian

Tooth and Tail

Uncharted 4: A Thief's End: Survival

Until Dawn: Rush of Blood

VR Worlds

Watch_Dogs 2

XING: The Land Beyond

Yakuza 0

YIIK: A Postmodern RPG

Yooka-Laylee