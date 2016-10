Sony hat heute ein erstes Promo-Video zu seiner kommenden PS4 Pro veröffentlicht. Der ziemlich durchgeknallte Clip ist im Stile eines Werbespots aus den 1980er Jahren gehalten. Ebenfalls enthalten sind einige Szenen aus Zombies in Spaceland, dem Zombies-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare. Sony und Shooter-Publisher Activision sind seit dem vergangenen Jahr Partner. Wer den neuesten Teil der Reihe auf PS4 spielt, hat beispielsweise 30 Tagen vor allen anderen Zugriff auf die DLC-Packs.

Natürlich wird Call of Duty: Infinite Warfare auch Optimierungen für die PS4 Pro enthalten. Die Auflösung wird deutlich höher sein als auf der Standard-Konsole. Wie hoch genau, ist nicht bekannt. Natives 4K wird aber mit Sicherheit nicht erreicht. Außerdem werden Grafikfeatures wie Checkerboard-Rendering und temporales Anti-Aliasing geboten. Call of Duty: Infinite Warfare erscheint offiziell am 4. November. Nur wenige Tage später steht dann auch die PS4 Pro in den Regalen der Händler - am 10. November.