PS4 Pro: Verzicht auf UHD-Laufwerk kein Problem - "überflüssig", sagt Analyst

Am 10. November, also in nicht einmal mehr zwei Wochen, erscheint die PS4 Pro. Die neue Hardwarevariante beherbergt deutlich potentere Komponenten, aber lediglich ein normales Blu-ray-Laufwerk. Der Verzicht auf die Abspielmöglichkeit von UHD-Discs löste vielerorts Erstaunen aus, auch unter den Besuchern unserer Webseite. Schließlich galt Sony bislang gerade in diesem Bereich bislang immer als eine Art Technologievorreiter. Diese Position hat nun offenbar Konkurrent Microsoft übernommen. Die bereits seit einigen Wochen erhältliche Xbox One S verfügt über ein solches Laufwerk.

Der gleichsam bekannte wie auch umstrittene Brachenanalyst Michael Pachter ist einmal mehr anderer Meinung. Er sieht in dem Verzicht auf das UHD-Laufwerk bei der PS4 Pro kein Problem: "Die Verkäufe von UHD-Discs machen vielleicht 5 Prozent vom gesamten Markt aus, wen interessiert's? Warum sollte man irgendwas in eine Konsole einbauen, was ohnehin überflüssig ist? Microsoft hat es getan, und ich bewundere und respektiere sie dafür, dass sie uns etwas geben, was wir nicht unbedingt brauchen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand interessiert, mich jedenfalls nicht." Weitere News und Infos zu Sonys Generationen-Halbschritt findet ihr auf der Themenseite zur PS4 Pro.

Quelle: GamingBolt