Sowohl The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition als auch Fallout 4 werden von der zusätzlichen Rechenleistung der PS4 Pro profitieren. Das hat Bethesda Softworks, Hersteller beider Rollenspiele, nun bekannt gegeben. Die Skyrim - Special Edition erscheint am 28. Oktober, also nur wenige Tage vor Sonys aufgebohrter Konsolenvariante (10. November), und wird auf der PS4 Pro in nativer 4K-Auflösung laufen und damit "besser als jemals zuvor" aussehen, behauptet jedenfalls Bethesda. Weitere Optimierungen werden nicht erwähnt. Ein Screenshot-Trio könnt ihr in der Galerie bewundern.

Nach der Skyrim -Special Edition erhält auch Fallout 4 einen entsprechenden Patch für PS4-Pro-Unterstützung. Bethesda "erwartet", dass das Endzeit-Rollenspiel dort in 4K dargestellt werden wird. Von "nativ" ist hier allerdings keine Rede. Fallout 4 könnte intern also in einer niedrigeren Auflösung gerendert und dann lediglich hochskaliert werden. Außerdem soll Fallout 4 auf PS4 Pro mit "verbesserten Licht- und Grafik-Features" glänzen. Was damit genau gemeint ist, bleibt abzuwarten. Zur Bildrate, bei Konsolenspielen immer ein kritischer Punkt, hat sich Bethesda in beiden Fällen ebenfalls noch nicht geäußert.

Quelle: Bethesda