PS4 Pro: Bestmögliche TV-Einstellungen im Video erklärt

Sony hat ein Tutorial-Video zur PS4 Pro veröffentlicht. In dem nur recht kurzen Clip wird erklärt, wie ihr die bestmögliche Bildqualität mit eurem Fernseher erreicht. Ihre Stärken vollends ausspielen kann die aufgebohrte Konsolenvariante auf Geräten mit 4K-Auflösung und HDR-Support. Aber auch auf traditionellen TVs, die lediglich 1080p (Full HD) bieten, kann die stärkere Hardware Vorteile bringen. Manche Titel, darunter beispielsweise Rise of the Tomb Raider, verfügen über verschiedene Pro-Grafikmodi, wodurch die Mehrleistung etwa für eine höhere Fps-Rate sorgt.

Die PS4 Pro ist seit heute im Handel erhältlich. Die Unverbindliche Preisempfehlung - ohne Spiel - liegt bei 399 Euro. Für diesen Betrag bekommen Käufer mehr als die doppelte Grafikleistung gegenüber dem Standardmodell. Was der PS4 Pro allerdings fehlt, ist ein UHD-Player. Filme oder Serien in 4K-Auflösung müssen also gestreamt werden. Sollte ihr über einen Umstieg nachdenken, sei euch unser FAQ zur PS4 Pro ans Herz gelegt. Wir beantworten dort die zehn wichtigsten Fragen rund um die neue Sony-Konsole.