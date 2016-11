Am morgigen Donnerstag, den 10. November 2016 wird die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro offiziell im Handel erscheinen. Passend dazu hat Sony in den vergangenen Tagen zwei neue Videos veröffentlicht, die nicht nur auf die technischen Funktionen der Konsole eingehen, sondern auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele liefern, die von der verbesserten Leistung der PlayStation 4 Pro Gebrauch machen werden.

Sony selbst bezeichnet die neue Hardware als "Super-Charged" PlayStation 4 und verleiht ihr den Titel der "stärksten Konsole der Welt". In der Vergangenheit hat Konkurrent Microsoft eine ähnliche Wortwahl für Project Scorpio verwendet, die jedoch erst Ende 2017 erscheinen wird. Im ersten der beiden Videos stellt Sony eine Reihe von verschiedenen Spielen vor, die von der PlayStation 4 Pro unterstützt werden - darunter befinden sich Titel wie Horizon: Zero Dawn, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider, Mass Effect: Andromeda, Days Gone, Uncharted 4 und viele weitere.



Im zweiten veröffentlichten Video geht es um die technischen Aspekte der kommenden Konsole. Da ein Großteil der Spiele für PS4 Pro nicht in nativem 4K auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, verwendet Sony den Begriff "Dynamic 4K Gaming". Sony nutzt für die Anzeige in 4K eine spezielle Render-Technik, die die Spiele in die entsprechende Auflösung hochskaliert. Zudem wird die mehr als doppelt so starke grafische Leistung im Video erwähnt, die für deutlich verbesserte Details sorgen soll. Die PlayStation 4 Pro wird mit einer 1 TB-Festplatte zu einem Preis von 399 Euro ab dem 10. November 2016 im Handel erhältlich sein.

