PS4 Pro: Neue Videos zeigen LED-Leiste, Ladezeit im Vergleich zur PS4 und Uncharted 4-Gameplay

Es sind nur noch wenige Tage bis zum offiziellen Release der PS4 Pro am 10. November 2016. Wie wir bereits berichteten, hat ein Einzelhändler aber anscheinend das Street Date gebrochen und Sonys nächste Konsole schon Tage vor der Veröffentlichung an Kunden verkauft. So war es einem Spieler möglich, schon vor dem Release einiges vom Gameplay von Call of Duty: Infinite Warfare auf der PS4 Pro sowie 4K-Screenshots ins Netz zu laden.

Nun hat YouTuber "Maxwell Inc. Studios" weitere Clips von der PS4 Pro angefertigt, in denen die LED-Leiste der PS4 Pro gezeigt wird, die Ladezeit zur PS4 vergleichen und Gameplay aus dem optimierten Uncharted 4: A Thief's End gezeigt wird. Im folgenden Video wird euch ungeschnittenes Gameplay-Material aus dem achten Kapitel von Uncharted 4 gezeigt, welches als das visuell beeindruckendste des gesamten Spiels gilt. Leider wird der Clip nicht in 4K angeboten, sondern steht maximal in 1080p-Auflösung bereit.

Weiter geht es mit einer Aufnahme der LED-Lichtleiste der PS4 Pro. Diese befindet sich nicht wie bei der PS4 auf der Oberseite der Konsole, sondern auf der Frontseite. Das Video zeigt den Leuchteffekt beim Einschalten der PS4 Pro.



Zuletzt gibt es ein Video zu sehen, in dem die Ladezeit von Uncharted 4 gezeigt wird. Geladen wird ein Spielstand in Kapitel 8 des Action-Adventures von Naughty Dog. Im Vergleich dazu seht ihr direkt darunter die selbe Szenerie, nur auf einer "normalen" PS4 mit 500 GB Festplatte. Ihr könnt euch das Resultat nachfolgend anschauen.

Ladezeit auf der PS4

Ladezeit auf der PS4 Pro



Die PS4 Pro erscheint weltweit am 10. November 2016 und wird in Deutschland zum Release für 399 Euro angeboten. Von der stärkeren Leistung der Hardware profitieren zum Release 30 Spiele. Eine Liste aller optimierten Spiele zum Konsolen-Launch findet ihr, wenn ihr unserem Link folgt. Mehr Interessantes rund um Sonys nächstes Konsolenflaggschiff halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite zur PS4 Pro für euch bereit.