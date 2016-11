PlayStation 4 Pro: Festplatten-Tausch und mechanische Knöpfe in Videos gezeigt

Am kommenden Donnerstag, den 10. November 2016, wird Sony mit der PlayStation 4 Pro eine deutlich leistungsstärkere Variante der bisherigen Konsole auf den Markt bringen. Nun sind im Internet neue Videos der Hardware aufgetaucht, die verschiedene Details über die Festplatte und weitere Aspekte zeigen. Das Material kommt von Twitter-Nutzer Juniper Roth, der bereits in der vergangenen Woche ein Modell der PlayStation 4 Pro in einem amerikanischen Walmart erwerben konnte. Im ersten Video werden die neuen mechanischen Knöpfe der kommenden Konsole präsentiert.



Anders als beim ersten Modell der PlayStation 4 setzen die neuen Modelle der PlayStation 4 Slim und PlayStation 4 Pro nun auf mechanische Knöpfe. In einem weiteren Video präsentiert Juniper Roth, wie man die Festplatte der Konsole austauschen kann.



Besonders interessant sind dabei die zusätzlich veröffentlichten Bilder der Festplatte, die den Namen des Modells verraten. So handelt es sich dabei um eine Hitachi HGST Travelstar 5K1000 - eine 2,5 Zoll Festplatte mit 1 TB Speicher und 5400 RPM. Mittlerweile gibt es eine neuere Version der Festplatte, doch Sony scheint sich für das ältere Modell entschieden zu haben. Im Handel ist die Festplatte für einen Preis von rund 55 bis 60 US-Dollar erhältlich. Zusätzlich hat Juniper Roth ein weiteres Video hochgeladen, das einen Blick auf Ladezeiten von Call of Duty: Infinite Warfare gibt. Weitere Meldungen zur PlayStation 4 Pro findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers