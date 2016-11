PS4 Pro: Liste aller optimierten Spiele zum Konsolen-Launch

In genau einer Woche erscheint die PS4 Pro. Sony hat heute deshalb das Launch-Lineup bekannt gegeben. Bereits am 10. November werden über 30 Titel von der zusätzlichen Hardwarepower in der einen oder anderen Weise profitieren. Bis Ende des Jahres sollen es mehr als 45 sein. Die nötigen Updates stehen teilweise sogar schon jetzt zum Download via PSN bereit. Alle First-Party-Spiele, also von Sony selbst oder Tochterfirmen entwickelte Titel, die ab 2017 auf den Markt kommen, werden von Haus aus Unterstützung für die PS4 Pro mitbringen. Darunter natürlich das Guerilla-Highlight Horizon: Zero Dawn.

Aber auch kommende Spiele von Drittherstellern, zumindest die namhaften, werden auf der PS4 Pro "out-of-the-box" zusätzliche Grafikmodi, höhere Auflösungen, HDR und andere Features. bieten. Als Beispiele werden in der Pressemitteilung Final Fantasy 15 und Watch Dogs 2 genannt. Exklusiventwicklungen für PS4 Pro schließt Sony aber kategorisch aus. Die Nutzerbasis soll nicht gespalten werden. Alle weiteren Infos, Specs und Preis findet ihr auf unserer Themenseite zur PS4 Pro.

Folgende PS4-Titel bieten Pro-Optimierungen zum Konsolen-Launch:

Bound

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Deus Ex: Mankind Divided

Driveclub VR

FIFA 17

Helldivers

Hitman

Hustle Kings

Infamous: First Light

Infamous: Second Son

Knack

Mafia 3

Mittelerde: Mordors Schatten

NBA 2K17

Paragon

Ratchet & Clank

RIGS: Mechanized Combat League

Rise Of The Tomb Raider

Robinson: The Journey

SMITE

Super Stardust Ultra

The Elders Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition

The Last Of Us - Remastered

The Last Of Us: Left Behind

The Playroom VR

Titanfall 2

Tumble

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn: Rush of Blood

VR Worlds

World Of Tanks

XCOM 2

Quelle: Sony PM