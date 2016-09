PS4 Pro: Laut Sony ist hochskaliertes 4K nicht irreführend

Die 4K-Debatte um die künftigen Konsolen PS4 Pro und Xbox One Scorpio ist aktuell in aller Munde. Während Microsoft behauptet, dass alle Spiele auf der Scorpio in nativem 4K laufen sollen, scheint es so, als dass die meisten Spiele auf der PS4 Pro lediglich in hochskalierter 4K-Auflösung ausgegeben werden. Einige Ausnahmen, wie The Last of US Remastered, das in nativer 4K-Auflösung auf der PS4 Pro laufen soll bilden wohl die Ausnahme. Nun hat sich Andrew House, der Chief Executive Officer von Sony Interactive Entertainment, zu Wort gemeldet und seien Meinung zu dieser Sache verraten.

"Ich würde sagen, dass die Mehrheit der Spiele [Anm. d. Red.: für die PS4 Pro] hochskaliert werden. Zumindest laut meinem jetzigen Kenntnisstand und dem Portfolio, das ich bisher gesehen habe", so House zum Thema 4K-Gaming. Auf die Frage hin, ob dieser Umstand den Begriff 4K-Gaming nicht verfälschte, fand House ebenfalls passende Worte: "Nein, ich denke nicht. Was auch immer dieser Begriff bedeuten soll, für mich ist es eher eine Frage, ob die Leute einen erkennbaren Unterschied in der Spielerfahrung wahrnehmen oder nicht. Ich denke, das ist, was die Leute verlangen, und sie werden ihr eigenes Urteil darüber fällen, ob das für sie der Fall sein wird oder nicht."

Interessant neben der Tatsache, dass House 4K-Gaming wohl anders als die meisten interpretiert, ist offensichtlich die Aussage, dass die Mehrheit der PS4 Pro-Titel hochskaliert werden sollen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur PS4 Pro findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von Andrew Houses Aussagen haltet und wie wichtig euch 4K-Gaming überhaupt ist, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen.

Quelle: vg247